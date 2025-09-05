Bernardo Silva sbarca in Serie A: firma gratis nel 2026

A giugno prossimo termina il suo contratto con il Manchester City

Bernardo Silva in Serie A, come l’ex compagno al Manchester City Kevin De Bruyne. Quando? Alla fine della stagione, nel 2026 quando scadrà il suo contratto con la squadra allenata da Pep Guardiola. Del quale rimane un fedelissimo, nonostante la rivoluzione messa in piedi dal club dell’emiro. Dopo otto anni, però, il suo tempo all’Etihad Stadium potrebbe volgere al termine.

Giocatore sublime, con una tecnica sopraffina e una visione di gioco che hanno nel mondo davvero in pochi. In queste stagioni, certo non l’ultima, il portoghese è stato uno dei calciatori che più ha fatto le fortune del City, del quale è oggi capitano.

L’avventura trionfale al City di Bernardo Silva: vinti 17 trofei

Bernardo Silva fu strappato al Monaco per circa 50 milioni di euro. Dal 2017 ad oggi ha:

Disputato 410 partite , di cui 269 in Premier;

, di cui 269 in Premier; Segnato 72 gol ;

; Fornito 73 assist;

Vinto 17 titoli, di cui sei campionati e una Champions.

Bernardo Silva nel mirino della Juve: colpo a zero nel 2026

La Champions, l’unica per ora nella storia del Manchester City, l’ha vinta a Istanbul nel 2023 contro l’Inter. Ovvero la sua possibile principale avversaria a partire della stagione 2025/2026. Già, perché Bernardo Silva sarebbe nei pensieri della Juve, come rivelato dal canale youtube ‘Juventibus’.

A quanto pare i bianconeri meditano, anzi starebbe già progettando il colpaccio a zero. 31 anni appena compiuti, il portoghese di Lisbona è nella Top 11 d’Europa dei giocatori prossimi a svincolarsi, a meno di un rinnovo. In essa figurano anche i ‘nostri’ Maignan, Dybala e Dusan Vlahovic, nonché Guehi del Crystal Palace accostato alla stessa Juventus dopo la fine del calciomercato estivo. Dopo, soprattutto, che è incredibilmente saltato il suo passaggio al Liverpool.