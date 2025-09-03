Dalle dimissioni al pre-contratto: firma gratis con la Juve

I bianconeri pensano a un affare che sarebbe super per le condizioni economiche attuali: può arrivare a gennaio ma anche tra un anno a zero

La Juventus ha condotto un ultimo giorno di mercato che senza dubbio ha convinto parecchi scettici, anche vedendo tutto quello che hanno fatto (o magari non fatto) le principali concorrenti per scudetto e Champions League. Gli arrivi di Openda e Zhegrova al posto di Nico Gonzalez e del mancato arrivo di Kolo Muani hanno cambiato un po’ le prospettive di tifosi e addetti ai lavori. Anche grazie alle prime due giornate di Dusan Vlahovic, che da sicuro partente – comunque sul mercato per un ingaggio proibitivo – alla fine è rimasto e ha già segnato due gol.

Tudor ha così una rosa abbastanza completa, anche se qualche lacuna ancora andrebbe colmata. Ci si aspettava ad esempio un colpo a centrocampo ma anche sulla fascia. Ad esempio l’inseguimento a Nahuel Molina si è concluso con un nulla di fatto e allo stesso tempo non è arrivato neanche uno degli altri nomi accostati, da Gutierrez ad Arnau. L’unico volto nuovo a destra è Joao Mario, acquistato però nell’ambito dello scambio con il suo predecessore, Alberto Costa. In mediana la permanenza di McKennie ha un po’ intasato le maglie, in difesa invece qualcosa sembra ancora mancare. E in Premier League c’è un nome altisonante che hanno avvicinato ai bianconeri.

La difesa della Juventus è tornata a contare sul suo leader e top player, Gleison Bremer, che però è stato fermo praticamente un anno e avrà comunque bisogno di tempo per ritrovare una certa continuità e condizione. Discorso simile anche per Juan Cabal, che invece deve ancora tornare a disposizione. C’è poi Federico Gatti, Lloyd Kelly che è stato riscattato e infine Daniele Rugani. Insieme a loro Pierre Kalulu, che però può valere anche da jolly sulla fascia destra.

Caos Guehi tra dimissioni e addio: la Juventus si informa

Insomma, la sensazione è che se il grande colpo è mancato è stato proprio in difesa, anche se nei mesi scorsi il centrale sembrava addirittura una priorità assoluta. Così non è stato e verosimilmente Comolli ha ritenuto di rinviare l’investimento all’anno prossimo. O chissà, magari già a gennaio. Il nome è quello di Marc Guehi, al centro di un vero e proprio intrigo di mercato delle ultime ore. Per il difensore era stato trovato l’accordo con il Liverpool a oltre 40 milioni di euro, erano state anche già svolte le visite.

Ma il presidente del Crystal Palace in extremis ha cambiato idea bloccando la la sua cessione: il tecnico Glasner infatti stava minacciando di dimettersi se il club avesse venduto Guehi. Soprattutto perché non c’era modo di trovare un sostituto all’altezza dopo la trattativa saltata clamorosamente per l’ex Fiorentina Igor, anche lui dopo le visite. Un bel caos insomma. Secondo ‘The Guardian’, anche Barcellona, Bayern Monaco e appunto Juventus avrebbero mostrato il loro interesse per Guehi, che sta valutando intanto se tornare in campo o meno con le Eagles dopo il comportamento della società.

Il suo trasferimento è ancora possibile a gennaio, con il Liverpool che potrebbe riprovarci, ma non è da escludere che l’inglese ex Chelsea firmi un precontratto con un’altra squadra estera in vista della prossima stagione. Guehi è infatti in scadenza a giugno, per la Juve sarebbe un enorme affare. Probabilmente in entrambi i casi visto che in inverno la cifra si abbasserà ulteriormente rispetto ai circa 40 milioni che avrebbero sborsato ora i Reds.