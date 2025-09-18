Conte: “Partita rovinata dall’espulsione”. Poi bacchetta la squadra e spiega la sostituzione di De Bruyne

Le parole del tecnico del Napoli dopo la sconfitta in casa del Manchester City

“Penso che tutti siano rimasti con l’amaro in bocca. Dispiace, perché avevamo preparato un’altra partita. L’espulsione l’ha cambiata... Già è difficile uscire indenni contro il City, poi se resti per 75 minuti in inferiorità contro di loro…”.

A Sky Sport, Antonio Conte non riesce a nascondere la delusione per la sconfitta in casa del Manchester City in una partita condizionata dall’espulsione di Di Lorenzo alla mezz’ora, nella prima giornata della Phase League di Champions.

Sostituzione De Bruyne

Un po’ fa discutere la scelta di togliere De Bruyne dopo il rosso a Di Lorenzo: “A volte il diavolo ci mette la coda. C’è un destino beffardo. Noi l’anno scorso abbiamo ricevuto una sola espulsione. Oggi dopo venti minuti, con il ritorno di De Bruyne, c’è stata l’espulsione. La sua sostituzione era l’unica cosa da fare. Mi è dispiaciuto per il ragazzo ma anche per me perché mi sono privato del suo apporto”.

Rabbia Conte nel finale

“Mi sono arrabbiato nel finale? Sono molto onesto. Nei primi venti minuti ho avuto la sensazione che la partita l’avessimo preparata nella maniera giusta – ha risposto Conte – Potevamo farli male. Mi dispiace perché sono partite che le espulsioni rovinano, non si possono fare le esatte valutazioni.

Poi subentra anche la stanchezza, ho fatto quelle tre sostituzioni insieme perché avevano dato tanto. Sono contento della abnegazione e voglia dei ragazzi. Esco da questa partita con sensazioni positive, anche per il campionato europeo”.

“Più maturi in certe situazioni”

In conclusione Conte ha bacchettato la squadra per il modo in cui è arrivato il vantaggio dei ‘Citizens’: “Prendiamo gol pressando una palla su fallo laterale. Lì sbagliamo, dobbiamo essere più maturi in certe situazioni. In 11 contro 10 devi fare una partita di contenimento e sperare. Oggi l’abbiamo dovuto fare. Queste sono partite che se non usi bene la testa, poi possono finire in goleade…“, ha concluso Conte.