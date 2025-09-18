Champions fatale: doppio infortunio e squadra in emergenza contro la Juve

Momento difficile e pesante sconfitta in coppa: si allunga la lista degli indisponibili per i prossimi impegni in campionato

Batosta per l’Atalanta nella tana dei campioni d’Europa del Paris Saint-Germain. Niente da fare per la squadra di Juric, travolta per 4-0 al ‘Parco dei Principi’ dai parigini di Luis Enrique.

Kvaratskhelia recupera e mette a ferro e fuoco la difesa orobica, al quale non bastano i salvataggi di Carnesecchi. Anche il portiere della Nazionale deve arrendersi alla supremazia del PSG, a segno anche con Nuno Mendes, Gonzalo Ramos e capitan Marquinhos nel poker rifilato alla ‘Dea’.

Risultato pesante per l’Atalanta dopo la vittoria in campionato contro il Lecce e che fa scattare nuovi campanelli d’allarme nella squadra di Juric. I nerazzurri stanno faticando in questo inizio di stagione e il nuovo tecnico sta pagando a caro prezzo anche le assenze per infortunio, oltre alla situazione in merito a Lookman che rimane delicata dopo il mancato addio sul mercato.

Atalanta, Juric nei guai: vanno ko anche Scalvini e De Ketelaere col PSG

Juric nella trasferta a Parigi, oltre al nigeriano che è rimasto ancora fuori dai convocati, ha dovuto rinunciare in attacco a Scamacca, sempre ai box per l’infiammazione al ginocchio.

Assenza pesante, che però è destinata a non essere l’unica visto che non arrivano buone notizie dall’infermeria di Zingonia. Piove sul bagnato dopo il ko contro il PSG, considerando gli stop per infortunio di due titolarissimi come Scalvini e De Ketelaere. I due giocatori nerazzurri hanno accusati dei problemi muscolari e le prime diagnosi parlano di un risentimento all’adduttore sia per il difensore italiano che per l’attaccante belga. De Ketelaere e Scalvini si sottoporranno a nuovi accertamenti nelle prossime ore dopo il ritorno a Bergamo, ma difficilmente saranno disponibili per la trasferta di campionato contro il Torino di domenica pomeriggio.

Inoltre, i due nerazzurri rischiano anche di non recuperare in tempo per la successiva sfida di Serie A sempre sotto la Mole in casa della Juventus del 27 settembre. Inizio di stagione tutto in salita per Juric all’Atalanta, con l’allenatore croato che incrocia le dita e spera di risolvere l’emergenza infortuni il prima possibile.