Champions League: Thuram e l’Inter tornano a sorridere, troppo PSG per l’Atalanta

Vince l’Inter sul campo dell’Ajax, Atalanta ko contro i campioni d’Europa in carica. I risultati della seconda serata di Champions League

Va in archivio anche la seconda serata della Champions League 2025/26. Per le squadre italiane, dopo il pareggio della Juventus, arrivano la vittoria dell’Inter e la sconfitta dell’Atalanta.

I nerazzurri non sbagliano e passano sul campo dell’Ajax trascinati da Marcus Thuram. L’attaccante francese, affiancato da Pio Esposito con Lautaro non al meglio, ha deciso il match con una doppietta di testa sugli sviluppi di due calci d’angolo, a fine primo tempo e ad inizio ripresa. Segnali positivi anche da parte di Sommer, che ha compiuto un intervento decisivo sullo 0-0. Il “solito” PSG, invece, travolge anche l’Atalanta di Juric: 4-0 il risultato finale firmato da Marquinhos, Kvara, Nuno Mendes e Goncalo Ramos.

Nelle altre partite delle 21:00 vincono Bayern Monaco e Liverpool, nei due big match rispettivamente contro Chelsea e Atletico Madrid. I Reds la spuntano ancora una volta allo scadere, con il gol di van Dijk realizzato nel recupero al minuto 92.

AJAX-INTER 0-2: 42′, 47′ Thuram

PSG-ATALANTA 3-0: 3′ Marquinhos, 39′ Kvaratskhelia, 51′ Nuno Mendes