Yildiz-Juve, la verità: “Tre grandissimi club hanno chiesto il prezzo” | CM.IT

Il fantasista turco è l’uomo copertina della Juventus di Tudor: le ultime sul futuro in bianconero del numero dieci

La Juventus si aggrappa al cuore e al carattere, ma anche alle invenzioni di Kenan Yildiz. Il numero dieci anche ieri sera in Champions League ha marcato la differenza, realizzando un gol di rara bellezza.

Una pennellata ‘alla Del Piero’, a ricordare proprio la celebre rete firmata dal capitano 30 anni fa proprio contro il Borussia Dortmund. Momento magico per il fantasista turco, letteralmente scatenato in questo avvio di stagione tra gol e assist decisivi.

Oltre alla prodezza sulla rete del momentaneo 1-1, il classe 2005 ha confezionato il delizioso filtrante per la rete di Vlahovic e solo il palo (e l’intervento di Kobel) gli hanno negata la gioia della doppietta. Un alfiere imprescindibile per Tudor, che non lo tira fuori neanche nei momenti di maggiore stanchezza, come sottolineato anche dallo stesso tecnico croato in conferenza stampa a fine match.

Calciomercato Juventus, le ultime sul rinnovo di Yildiz

Yildiz non smette di stupire e trascina la Juventus, con l’Allianz Stadium ai piedi del gioiello turco. Il numero dieci è uno dei pochi incedibili (se non l’unico) della ‘Vecchia Signora’ e con la dirigenza pronta a blindarlo alla Continassa con il nuovo contratto.

A fare il punto su Yildiz è la nostra direttrice, Eleonora Trotta: “La Juventus sta preparando un nuovo rinnovo con importante adeguamento per Yildiz, che da tempo attraverso il suo entourage ha chiesto un ritocco dell’ingaggio”, spiega durante l’approfondimento su ‘Ti Amo Calciomercato’ sul canale You Tube di Calciomercato.it.

Trotta prosegue e sottolinea nella sua analisi sul futuro di Yildiz: “Parliamo di un giocatore simbolo che si sta meritando sul campo anche gli interessamenti che ha ricevuto la scorsa estate e possiamo confermare che almeno 3 grandissime società hanno bussato alla Juventus per conoscere il prezzo di Yildiz, ma la Juve è rimasta sulla sua posizione e non ascolta offerte sotto i 70-80 milioni. Vale un po’ il discorso che è stato fatto al Como per Nico Paz. La Juventus farà il possibile per blindare presto Yildiz con un nuovo contratto“.