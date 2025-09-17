Atalanta
Mourinho al Benfica, dietrofront Inter: “E’ meglio così”

Le ultime sullo Special One fanno naturalmente discutere anche a Milano: ecco cosa ne pensano i tifosi

Mourinho di nuovo in panchina, ci siamo. Tutto pronto per la nuova avventura professionale del portoghese. Che può riprendere da dove tutto è iniziato: al Benfica, 25 anni dopo, quella che fu la sua prima esperienza da primo allenatore.

Mourinho
Mourinho al Benfica, dietrofront Inter: "E' meglio così"

Lo Special One pronto a prendere il posto di Bruno Lage, tre settimane dopo essere stato esonerato dal Fenerbahce. Nel frattempo, c’era una scuola di pensiero, tra i tifosi dell’Inter, che lo avrebbe voluto di nuovo in nerazzurro. Anche se in realtà in queste ore la voce del cuore, più che altro, lascia il posto a quella della ragione. Sono in molti a ritenere che il ritorno di Mourinho avrebbe di fatto ‘sporcato’ i bellissimi ricordi legati al Triplete. Ecco i commenti che appaiono sui social:

Insomma, niente ritorni al passato. Avanti con Chivu, del resto la società sostiene l’allenatore romeno e non pensa di rimpiazzarlo.

