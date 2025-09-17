Mourinho al Benfica, dietrofront Inter: “E’ meglio così”

Le ultime sullo Special One fanno naturalmente discutere anche a Milano: ecco cosa ne pensano i tifosi

Mourinho di nuovo in panchina, ci siamo. Tutto pronto per la nuova avventura professionale del portoghese. Che può riprendere da dove tutto è iniziato: al Benfica, 25 anni dopo, quella che fu la sua prima esperienza da primo allenatore.

Lo Special One pronto a prendere il posto di Bruno Lage, tre settimane dopo essere stato esonerato dal Fenerbahce. Nel frattempo, c’era una scuola di pensiero, tra i tifosi dell’Inter, che lo avrebbe voluto di nuovo in nerazzurro. Anche se in realtà in queste ore la voce del cuore, più che altro, lascia il posto a quella della ragione. Sono in molti a ritenere che il ritorno di Mourinho avrebbe di fatto ‘sporcato’ i bellissimi ricordi legati al Triplete. Ecco i commenti che appaiono sui social:

Mai voluto un ritorno di #Mourinho.

È nella nostra storia, nell’Olimpo nerazzurro e un “bis” sulla nostra panchina avrebbe potuto macchiare tutto. Buona fortuna José🤞🏻 https://t.co/mbi4KN28YH — Roberto Riccio 🖤💙🇮🇹⭐⭐ (@robyriccio77) September 17, 2025

Scongiurando il ritorno di #Mourinho, si è salvato pure il meraviglioso ricordo del suo lavoro all’#Inter. Bene così#IMInter pic.twitter.com/uBks1aZkwq — Sandro Caramazza (@SandroCarama) September 17, 2025

notizia di mourinho al benfica mi ha svoltato la giornata

avevo davvero paura che i due pelati prendessero in considerazione mou#inter #Mourinho — ge⭐️⭐️ (@gherardooCW) September 17, 2025

Mi piacerebbe il ritorno di #Mourinho all’#Inter perché manca uno che ci difenda mediaticamente dai torti arbitrali, e da certa stampa. E che magari pretenda una rosa adeguata dalla società.

Ma come allenatore direi che è abbastanza bollito e che farebbe più danni che altro. — CALCIOMANIA 90 (@EntiusDRC) September 14, 2025

Insomma, niente ritorni al passato. Avanti con Chivu, del resto la società sostiene l’allenatore romeno e non pensa di rimpiazzarlo.