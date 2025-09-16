Inter, tutta la verità su Chivu: la posizione del club sull’esonero

Analisi approfondita, su Calciomercato.it’, sul momento del club milanese e sulla figura del tecnico: idee chiare all’interno della società

Dopo il weekend di campionato, è la volta della tre giorni di Champions League. In arrivo gare molto importanti a carattere generale, non soltanto nell’ottica della singola competizione. Partite che ci diranno molto sulla consistenza delle squadre italiane impegnate nel doppio fronte. A cominciare dall’Inter, che ha già più di qualcosa da farsi perdonare.

I nerazzurri devono provare a rialzarsi, dopo il ko con la Juve che ha già aperto un primo fronte di crisi. Contro l’Ajax, si attende una risposta importante. L’Inter pronta a diversi cambi di formazione, come già raccontato da Calciomercato.it parlando della rifinitura prima della partenza per l’Olanda. Ma c’è anche altro di cui parlare per descrivere il momento dei vice campioni d’Italia e d’Europa. Su ‘TiAmoCalciomercato’, in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, con il nostro direttore Eleonora Trotta, con Giorgio Musso e Riccardo Meloni abbiamo provato a fare il punto sulla situazione in casa Inter, inclusa la posizione di Cristian Chivu.

Inter, Chivu non accontentato sul mercato: ma il club ha fiducia in lui, panchina non a rischio

Chivu sapeva delle difficoltà dell’Inter in difesa e non solo, aveva fatto delle richieste che sono state accontentate soltanto parzialmente, aveva seguito negli ultimi mesi tutte le gare della squadra a San Siro quando ancora allenava il Parma. Aveva chiesto non solo un centrale di livello, ma anche un centrocampista che potesse fare da filtro. Se in difesa è arrivato Akanji al posto di Pavard, il profilo richiesto in mezzo al campo non c’è stato. E’ un allenatore che va supportato e sul mercato non è andata del tutto così. Il dilemma è se rivoluzionare, rischiando il malumore dei senatori, oppure conservare l’undici di base, che però ha concluso male la scorsa stagione. Sta già facendo delle scelte importanti, per quanto possibile, ma sa di non avere quei giocatori utili alla sua filosofia di gioco.

Le telenovele estive legate a Lookman e Koné hanno certamente il loro peso, erano giocatori che Chivu avrebbe voluto fortemente e non sono arrivati. In questo momento, si trova a metà tra la vecchia Inter e quella che lui vorrebbe costruire. Al momento, comunque, al di là dei risultati negativi, nessuno a Milano ha pensato a esonerare Chivu, in questo momento la posizione dell’allenatore non è un tema. Da questo punto di vista, sono da smentire seccamente voci che sono trapelate. Marotta, Ausilio, Oaktree, credono tutti nel progetto Chivu, che ha la massima fiducia in questo momento.