Nuovo guaio per Chivu: allarme Lautaro, come cambia l’Inter in Champions | VIDEO CM.IT

Allenamento di rifinitura per l’Inter alla vigilia del match di Champions League contro l’Ajax: le possibili scelte di Chivu per il rilancio dei nerazzurri

L’Inter torna subito in campo per l’esordio in Champions League, con l’obiettivo di scrollarsi di dosso il periodo negativo e cancellare le ultime batoste in campionato.

La squadra di Chivu vuole rilanciarsi dopo la bruciante sconfitta nel Derby d’Italia contro la Juventus e punta la riscatto nella notte europea di domani sera nella tana dell’Ajax. Il momento è delicato e vige massima concentrazione ad Appiano Gentile nell’allenamento della vigilia, prima della partenza per Amsterdam in programma nel pomeriggio con un volo charter da Malpensa.

Chivu per la trasferta in Olanda non avrà certamente a disposizione Darmian, bloccato da una lombalgia e questa mattina assente nella rifinitura. Il piccolo campanelle d’allarme alla Pinetina riguarda però Lautaro Martinez, che si è allenato in palestra per un lieve fastidio alla schiena.

🎥 #Inter – Allenamento di rifinitura per la squadra di #Chivu prima della partenza per Amsterdam: assente #Darmian (lombalgia), lavoro in palestra per #LautaroMartinez per un lieve problema alla schiena. La presenza del capitano non sembra a rischio, anche se si candida #Bonny… pic.twitter.com/xsZMatP5i0 — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 16, 2025

Inter, le scelte di Chivu contro l’Ajax: dubbio Lautaro, tutte le novità

La presenza del capitano però al momento non sembra a rischio e partirà regolarmente con la squadra per la sfida di domani sera alla ‘Cruijff Arena’ contro l’Ajax. Le condizioni fisiche di Lautaro verranno monitorate nelle prossime ore e se non dovesse essere al meglio si scalda Bonny per una maglia da titolare. L’ex Parma nel caso farebbe coppia nel reparto offensivo con Thuram.

Si preannunciano comunque diversi cambi per il battesimo stagionale in Champions, con Chivu che si augura in una scossa della sua Inter per uscire dalla crisi di risultati di questo inizio di campionato. Martinez potrebbe così trovare posto tra i pali dopo la disastrosa prova di Sommer a Torino, mentre in difesa si candidano per partire dal primo minuto Bisseck e De Vrij. A centrocampo, invece, possibile spazio dall’inizio per Sucic nello scacchiere dell’allenatore rumeno, oltre al ritorno sulla sinistra di Dimarco.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez (Bonny).