Inter, out Lautaro e Barella: mosse a sorpresa di Chivu

Altre novità in arrivo nell’undici che debutterà stasera in Olanda: l’allenatore cambia così il volto della squadra

Dopo la Juventus, tocca all’Inter debuttare in Champions League. Stasera, alle 21, appuntamento ad Amsterdam, in casa dell’Ajax. Sfida già molto importante, per i nerazzurri, reduci da due ko di fila in campionato. Fondamentale partire con il piede giusto, in Europa, anche perché il calendario della prima fase non gioca a favore dei nerazzurri.

Inter, out Lautaro e Barella: mosse a sorpresa di Chivu – Calciomercato.it

Come già anticipato ieri, sarà un’Inter piuttosto diversa rispetto alla gara con la Juventus. Ci sono delle novità di formazione previste per Chivu, che però ne sta valutando anche delle altre. Lautaro Martinez non sarà della partita, si va verso un turno di riposo per l’attaccante argentino per farlo recuperare dai malanni alla schiena. In tal senso, si va verso una scelta sorprendente e potrebbe non essere l’unica.

Inter, Pio Esposito in rampa di lancio e non solo

A prendere il posto di Lautaro, infatti, potrebbe essere Pio Esposito, che in questo momento appare in vantaggio su Bonny, per affiancare Marcus Thuram al centro dell’attacco.

Inter, Pio Esposito in rampa di lancio e non solo – Calciomercato.it

Non è finita qui: possibile un turno di riposo anche per Barella, con Frattesi al suo posto. Due terzi del centrocampo cambiano, dunque, rispetto alla gara di sabato a Torino. Chivu, come annunciato in conferenza stampa, conferma Sommer, mentre in difesa rifiaterà Acerbi. A sinistra, riprenderà il posto da titolare Dimarco.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito

