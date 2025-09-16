Marcus Thuram, scoppia l’altro caso: “Si comporti da professionista”

Dopo il derby d’Italia, il giocatore nerazzurro finisce nel mirino per diversi motivi: atteggiamento che suscita polemiche

Ogni Juventus-Inter lascia in eredità, dopo il verdetto del campo, il consueto carico di polemiche e discussioni che tengono banco a lungo, per diversi giorni e anche oltre. E’ così anche in questo caso, per diversi motivi che riguardano la compagine nerazzurra, che sta vivendo un avvio di stagione davvero complesso.

Sotto accusa il crollo della squadra di Chivu nella prestazione nel finale di gara, dopo aver trovato il gol del vantaggio, le prestazioni dei singoli e molto altro. Protagonista involontario del dibattito Marcus Thuram, con i suoi atteggiamenti che hanno lasciato perplessi. L’attaccante dell’Inter è stato protagonista di uno scambio con il fratello Khephren, con una risata apparsa fuori luogo, dopo aver subito il gol del 3-4. Di questo episodio è stata data una spiegazione relativa al possibile fallo di Khephren su Bonny, nell’azione del gol di Adzic. Ma c’è anche un altro aspetto per il quale su Marcus Thuram ci sono delle perplessità.

Juventus-Inter, Marcus Thuram e la mancata esultanza: “Deve dare delle spiegazioni”

Piuttosto ‘strana’, infatti, la sua non esultanza al momento del gol del momentaneo 3-2 per l’Inter. Un qualcosa di cui ci si chiede il motivo e su cui il giornalista Paolo Ziliani ha una idea ben precisa.

Su ‘X’, rispondendo a un tweet del collega Maurizio Pistocchi, Ziliani ha attaccato duramente il Thuram interista: “Dovrebbe spiegare perché dopo quel gol non ha esultato e ha mostrato una faccia da funerale. Se lo fa per rispetto verso il fratello, abbiamo visto che Khephren questo rispetto per lui non lo ha avuto. Se lo fa per rispetto verso il padre che ha giocato per la Juventus e tifa per i bianconeri, la smetta, faccia il professionista e cresca. Senza alcuna retorica, devi rispetto solo al tuo club e ai tuoi tifosi. Se fai un gol importante come quello a Torino, il tuo dovere è esultare, poi in famiglia fai pure quello che vuoi”.