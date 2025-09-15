Thuram punito? Cosa ha detto al fratello e la decisione dopo Juve-Inter

Marcus Thuram nell’occhio del ciclone dopo il siparietto col fratello Khephren sul gol decisivo della Juventus

Avvio di stagione da dimenticare per l’Inter, ko anche nel recupero nel sempre sentitissimo Derby d’Italia contro l’acerrima rivale Juventus.

Adzic allo scadere fa piangere Lautaro Martinez e compagni, con Chivu chiamato a dare subito una scossa alla squadra all’esordio stagionale in Champions League in casa dell’Ajax nella prossima gara. I nerazzurri non hanno saputo gestire il vantaggio dopo la rimonta nella ripresa, infilati nel finale di partita da Thuram e appunto dal bolide dalla distanza del baby montenegrino.

La fragile difesa interista va sotto accusa, oltre ad alcuni singoli che hanno marcato visita nel pomeriggio dell’Allianz Stadium. Tra i più deludenti Barella e capitan Lautaro, bocciati da Chivu a metà ripresa con la Juve ancora in vantaggio.

Juve-Inter, la verità di Marcus Thuram dopo il sorriso al fratello

A far discutere inoltre c’è anche il comportamento di Marcus Thuram, autore del momentaneo gol del vantaggio dell’Inter dopo il 2-2 firmato da Calhanoglu. L’attaccante francese non aveva esultato al momento della rete, allo scadere invece si è resto protagonista di un siparietto col fratello Khephren al momento del gol vittoria firmato da Adzic.

A Marcus Thuram è scappato un sorriso galeotto come ripreso dalle telecamere, scatenando inevitabilmente la reazione dei tifosi della ‘Beneamata’ dopo la bruciante sconfitta dell’Inter. Il numero 9 all’indomani della sfida si è confrontato ad Appiano Gentile con i compagni, Chivu e la società, spiegando che la sua era solo una battuta durante il concitato controllo VAR: “Dillo all’arbitro che hai fatto fallo“, le parole di Marcus al fratello Khephren come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ e in riferimento nello specifico all’intervento dello juventino su Bonny prima della rete di Adzic.

Versione che ha convinto la dirigenza a non prendere provvedimenti e caso quindi chiuso nello spogliatoio, con il racconto di Thuram confermato anche da Andrea Ranocchia: “Non si dice la fonte, ma so che gli ha detto ‘dai, dici la verità, hai fatto fallo’”, ha rivelato dell’ex difensore a ‘Pressing’ sull’episodio incriminato.