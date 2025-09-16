Juventus subito in 10 contro il Borussia: “Tudor un matto”

Esordio contro il Borussia Dortmund per la Juventus, davanti al proprio pubblico: scoppia subito la polemica

La Juventus debutta in Champions League contro il Borussia Dortmund, in un match complesso ma anche stimolante. Igor Tudor ha fatto alcune scelte importanti in vista della sfida, sfruttando l’artiglieria pesante a disposizione.

Infatti, il mister bianconero ha deciso di schierare sin dal primo minuto Openda, David e Yildiz contemporaneamente. Un terzetto di attaccanti che potrebbero pungere la difesa giallonera. E ha anche lasciato Gatti fuori dai titolari, preferendo la difesa a tre con Kelly, Bremer e Kalulu. A centrocampo, poi, la scelta: Thuram e Koopmeiners titolari, fuori Locatelli. E non tutti i tifosi l’hanno presa benissimo.

Infatti, dopo i primi dieci minuti, l’olandese aveva già perso qualche pallone di troppo secondo la tifoseria bianconera. Non sta vivendo un periodo felicissimo l’ex Atalanta, che però viene supportato dallo stesso Tudor, che gli da ancora fiducia.

Tifosi Juventus contro Koopmeiners

Dopo appena pochi minuti dal fischio d’inizio, la sentenza arriva secca e spietata nei confronti del calciatore della Juventus. Infatti, Koopmeiners viene bocciato praticamente subito. Per molti tifosi bianconeri, la squadra schierata da Tudor contro il Borussia non è equilibrata e con Koop in campo si gioca in inferiorità numerica.

Con Koop in campo…. la Juve di nuovo in 10. E non capisco perché — Maurizio M.M. (@MarcoaldiMM) September 16, 2025

Il pensiero comune resta sicuramente contrario all’utilizzo dall’inizio di Koopmeiners. Specialmente come mediano del centrocampo a quattro, al fiancon a Thuram e senza Locatelli.

Koop e McKennie insieme a cc non me li meritavo #JuveBVB — Dani (@daniTro91) September 16, 2025

Più palle perse da Koop che minuti trascorsi#jvtblive — Pimpiripetta Dosa (@MauryPetrone) September 16, 2025

Pure stasera in 10 #koopmeiners — Jack Frusciante (@_RayPurchase_) September 16, 2025

Addirittura, le critiche proseguono non solo contro l’olandese, ma anche contro il tecnico. Tudor è stato definito “un matto” da un utente su X, dopo la scelta di aver panchinato il centrocampista della Nazionale italiana.