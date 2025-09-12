Juventus-Inter, Tudor: “Ecco quando torna Zhegrova. Su Conceiçao e Koopmeiners…”

L’allenatore croato dei bianconeri presenta il big match di domani in conferenza stampa. Le sue parole

La Serie A riparte col botto con la sfida di cartello della terza giornata che si giocherà domani a Torino alle 18 tra Juventus ed Inter.

Subito una gara da non fallire per entrambe con i bianconeri vogliosi di dare continuità al buon inizio di stagione col primo match di cartello, e i nerazzurri che dovranno invece provare a riscattare la serata storta contro l’Udinese.

A presentare la sfida ci pensa Igor Tudor in conferenza stampa: “Dopo la nazionale è sempre particolare preparare le partite. Le sensazioni sono belle positive. Mi sento bene, mi è mancato il calcio giocato in queste due settimane”.

“Quando gli avversari sono più importanti sale anche la motivazione. Mantenerla contro tutte le squadre fa la differenza. Non c’è nessun esame. È importante perché si gioca contro l’Inter ma non c’è nessuna particolarità che cambia questa partita”.

ATTACCO – “Sono contento di averli. Finora abbiamo sempre giocato con un solo attaccante e due trequartisti. Ora devo sfruttare al massimo la rosa e questo vuole dire anche giocare qualche volta in modo diverso col tempo. Openda ha bisogno di spazio. David può giocare dietro come seconda punta. Vlahovic può fare tutte e due le cose. Vedremo col tempo”.

MERCATO – “Ero contento prima e lo sono ora. Sono arrivati Openda e Zhegrova che ci daranno una mano. Edon non potrà aiutarci da subito, si deve riprendere fisicamente, deve migliorare la forma fisica. Nelle prossime due non sarà convocato, da Verona lo inseriremo piano piano nella rosa. Openda sta bene, ha qualità, viene da squadre e campionati importanti, ci darà una mano“.

KOOPMEINERS E VLAHOVIC – “Avete una fissazione per Koopmeiners. A Bergamo ha fatto un’amichevole di altissimo livello. Posso ripetere ciò che ho sempre detto. Ha qualità e farà bene”. Poi su Vlahovic: “Vedendo i numeri di Vlahovic non è mai stato così. Meglio di così non può stare”.

Tudor ha proseguito rispondendo a domande anche dal punto di vista tattico e sui singoli: “A sinistra possono Joao Mario, McKennie, Kostic e Cabal. Bremer sta bene. Credo che il suo livello si alzerà. Conceiçao 50/50 vediamo domani. Openda domani potrebbe partire anche dall’inizio”.