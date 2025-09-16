Juve-Inter non è ancora finita: firma a zero come Vlahovic

In corsa per un grande rinforzo in difesa, Comolli e Marotta guardano in Premier League: corsa a sei per un super colpo

Sul campo, almeno in questo primo round, a gioire sono stati i bianconeri. Ma quella tra Juventus e Inter resta una rivalità che va ben oltre il calcio giocato. È stato così in passato, anche in sede di calciomercato: tra pochi mesi la storia potrebbe ripetersi.

La vittoria allo scadere grazie il gol di Adzic, con il rocambolesco 4-3 nel quale ha inciso negativamente soprattutto Yann Sommer per i nerazzurri, è ormai alle spalle. Ma ciò che ha contraddistinto il Derby d’Italia è stata una doppia fase difensiva tutt’altro che eccelsa. Certo, siamo alle primissime battute della Serie A 2025/26 e le squadre hanno bisogno di tempo per assestarsi e mostrare il pieno potenziale. Resta il fatto che durante i mesi estivi sia Beppe Marotta che Damien Comolli hanno più volte pensato ad un innesto di peso, che richiedesse magari un esborso economico importante, per rinforzare le retroguardie di Chivu e Tudor. 4 reti subite dai bianconeri nelle prime tre uscite, addirittura sei quelle incassate dai ragazzi di Chivu: qualcosa non torna.

Ecco perché nel prossimo futuro la ricerca di un centrale di esperienza internazionale resta di primaria importanza per le due big di Serie A. L’Inter a giugno vivrà una vera e propria rivoluzione con Darmian, Acerbi e de Vrij che sono in scadenza e difficilmente rinnoveranno: nonostante l’arrivo di Akanji, dunque, Marotta è già attivo su un altro grande colpo. Discorso analogo quello che concerne le difesa di Tudor: e così i fari sono tutti puntati in Premier League per un affare a zero che avrebbe del clamoroso.

Centrale da urlo: Juve e Inter ci provano

25 anni e, ad oggi, già uno dei migliori difensori in ambito europeo. Gli occhi delle big sono tutti puntati su Marc Guehi, centrale di proprietà del Crystal Palace che secondo le informazioni di ‘Team Talk’ avrebbe rifiutato l’ultima proposta di rinnovo contrattuale.

Un accordo che scadrà il 30 giugno 2026, la possibilità di firmare con una grande squadra già il prossimo febbraio. Il Liverpool aveva virtualmente chiuso l’acquisto di Guehi in estate, accordo da 40 milioni di euro: Oliver Glasner, tecnico del Palace, ha però minacciato di andare via se avessero venduto il suo capitano. E così il Crystal Palace ha preso una decisione difficile: trattenere il giocatore fino a scadenza, oggi un’opportunità troppo ghiotta per i top club europei. Oltre ai ‘Reds’, che pur sembrerebbero intenzionati all’occorrenza a stringere la presa già nel mese di gennaio, attenzione anche ad altre realtà importanti.

Juventus e Inter fanno parte delle società alla finestra, così come Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e soprattutto Manchester City e Liverpool. Il giocatore, che a fine agosto aveva virtualmente in mano l’accordo per un ricco quinquennale con i ‘Reds’, per il momento metterebbe in cima alle sue priorità la permanenza in Premier League. Guardiola, secondo il ‘Mirror’, vedrebbe in Guehi il perfetto rinforzo per la retroguardia dei ‘Citizens’ nel 2026. Per il classe ‘2000 c’è, dunque, la fila: Guehi fino a questo momento ha collezionato 4 presenze in Premier League ed una rete in stagione.