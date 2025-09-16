Champions League, infortunio muscolare: il nuovo acquisto in campo 4 minuti

Brutto infortunio per il nuovo acquisto durante la prima gara di Champions League: rischia un lunghissimo stop, coinvolta anche la Juve

Il debutto in Champions League miete la prima vittima. Duro colpo per il neo-acquisto, davanti ai propri tifosi: sperava in un esordio migliore e senza intoppi. E rischia di saltare la gara contro la Juventus.

Dura appena cinque minuti la partita di Trent Alexander-Arnold con la maglia del Real Madrid al suo esordio in Champions League con gli spagnoli. Infatti, in occasione del match contro il Marsiglia di De Zerbi è stato costretto a chiedere il cambio dopo pochissimi istanti, per via di un infortunio muscolare. E la sua faccia, dopo il cambio, era piuttosto eloquente: si teme un lungo stop.

Alexander Arnold, che dolore in Real Madrid-Marsiglia

Intorno al quarto minuto di gioco, mentre conduceva palla al piede, Alexander-Arnold ha sentito tirare il muscolo della coscia sinistra. Il giocatore si è accasciato immediatamente e ha chiesto il supporto dello staff sanitario.

Si tratterrebbe di un problema alla parte posteriore della coscia sinistra, il ché fa pensare ad uno strappo. Bisognerà capire l’entità dell’infortunio, prima di capire anche quante giornate dovrà saltare e se riuscirà a recuperare in tempo per la sfida contro la Juventus, in programma ad ottobre e valida per la terza giornata di Champions League.

Il nuovo difensore del Real Madrid è uscito coprendosi il volto con la ‘camiseta blanca’, capendo che si trattasse di qualcosa di serio. Poi è rientrato subito negli spogliatoi. Nel tragitto fatto verso la panchina del Real, il primo ad accoglierlo e rincuorarlo è stato proprio il mister Xabi Alonso. Sfortunatissimo, Alexander Arnold si è dovuto arrendere all’infortunio e ha lasciato il campo.

Al suo posto, è entrato l’esperto Dani Carvajal, che prenderà le redini della corsia di destra anche per le prossime partite. Esperienza e talento. Una garanzia per il Real da oltre dieci anni.