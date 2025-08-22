Sorteggi Champions League: le avversarie di Inter, Juventus, Napoli e Atalanta

La squadra di Chivu unica italiana testa di serie, quelle di Juric e Tudor in seconda fascia, mentre Conte è inserita in urna 3

Giovedì nel tardo pomeriggio a Montecarlo andrà in scena il sorteggio della Champions League, edizione 2025-26. Per il secondo anno ci sarà la nuova formula con il girone unico: ogni squadra affronterà otto avversarie diverse e poi si faranno i conti con la classifica totale. Le prime otto in graduatoria si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale, dalla nona alla ventiquattresima giocheranno i playoff a febbraio, mentre le ultime dodici verranno eliminate.

Quattro i club di Serie A impegnati nel sorteggio: il Napoli campione d’Italia farà parte delle squadre in terza fascia, la Juve e l’Atalanta sono state inserite nella seconda urna, mentre l’Inter finalista della passata edizione di Champions ha guadagnato i galloni di testa di serie. Tuttavia è bene ricordare che non ci sono vantaggi o svantaggi: ogni formazione ne affronterà due (una in casa e una in trasferta, ndr) di ciascuna altra fascia.

Ci sono giusto un paio di paletti per il sorteggio della fase campionato di Champions League. Il primo è che non si possono incontrare club della propria Nazione: almeno alla fase a girone unico, quindi, sono scongiurati i derby tra le italiane. Il secondo è che si possono incontrare al massimo due squadre dello stessa Federazione estera: ad esempio se alla Juventus capitassero come teste di serie due inglesi come Liverpool e Manchester City, avrebbe la certezza di evitare Arsenal, Tottenham e Newcastle nelle altre fasce.

Sorteggio Champions: i migliori e peggiori intrecci per Chivu, Tudor, Juric e Conte

Per ora sono 29 su 36 le squadre qualificate, con le ultime 7 che usciranno dai playoff (tra martedì e mercoledì le gare di ritorno, ndr). Già note le nove teste di serie, mentre ci sono squadre ancora in bilico tra le diverse fasce. Se il Benfica dovesse passare il turno sarebbe nella seconda urna, mentre se dovesse essere eliminato dal Fenerbahce, i turchi sarebbero in terza fascia con il Tottenham ‘promosso’ in seconda.

Discorso simile per il Copenaghen: se supera il Basilea sarà inserito nell’urna 3, mentre se si qualificano gli svizzeri, a salire sarà il Monaco o la Stella Rossa, che però ha perso l’andata in casa contro il Pafos. Cosa devono aspettarsi le quattro italiane? Il rischio è di avere un calendario quasi impossibile con Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Arsenal, Atletico Madrid, Tottenham, Marsiglia, Athletic Bilbao e Newcastle. Nella migliore delle ipotesi si possono pescare Borussia Dortmund, Chelsea, Villarreal, Club Brugge, Olympiacos, Slavia Praga, Qarabag e Pafos.

TESTE DI SERIE: Psg, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool, INTER, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcellona.

URNA 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica*, ATALANTA, Villarreal, JUVENTUS, Eintracht Francoforte, Club Brugge*.

URNA 3: Tottenham, Psv Eindhoven, Ajax, NAPOLI, Sporting CP, Olympiacos, Slavia Praga, Marsiglia, Copenaghen*.

URNA 4: Monaco, Galatasaray, Celtic*, Union Saint Gilloise, Bodo Glimt*, Qarabag*, Athletic Bilbao, Newcastle, Pafos*.

*ancora non qualificata in attesa del ritorno dei playoff