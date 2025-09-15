Vlahovic via a gennaio: la Juve evita il trasferimento all’Inter

L’attaccante serbo è uno dei profili più chiacchierati in casa bianconera: il nuovo intreccio è clamoroso

Sebbene sia rimasto a secco contro l’Inter, lo score realizzativo di Dusan Vlahovic in questo primo scorcio di stagione resta molto impattante. Grazie alle reti messe a segno contro Parma e Genoa, il serbo continua ad essere in cima alla lista dei marcatori bianconeri.

Pur non rendendosi protagonista di una prestazione esaltante al cospetto dei nerazzurri, il bomber della Juventus ha comunque provato a far salire la squadra, difettando però qualcosa a livello tecnico. In attesa di conoscerne il minutaggio in Champions League – la sfida contro il Borussia Dortmund rappresenterà un primo banco di prova – vanno registrate le tante indiscrezioni con cui l’ex centravanti della Fiorentina sta continuando a calamitare l’attenzione mediatica.

Legato alla ‘Vecchia Signora’ da un contratto in scadenza nel 2026 che non è stato ancora rinnovato, Vlahovic si sta guardando intorno per capire il da farsi. Forte dei 12 milioni di euro a stagione che percepirà fino alla prossima estate dai bianconeri, l’attaccante serbo non ha ancora preso una decisione definitiva.

Vlahovic nella Capitale? La cessione che sblocca tutto

Dopo essere stato un obiettivo concreto del Milan, Vlahovic è finito in modo importante nei dossier anche dell’Inter. Marotta e Ausilio hanno infatti avviato i primi contatti per capire la fattibilità di un’operazione che comunque sotto il profilo economico sarebbe tutto tranne che banale.

La priorità del serbo – come noto – sarebbe quella di giocarsi le sue carte in un top club che disputi la Champions League e lo faccia sentire al centro del proprio progetto tecnico. Le due milanesi restano interessate ma al momento non si registrano pre-accordi di alcun tipo. Anche per questo, dalla Spagna, trapelano interessanti indiscrezioni che riguardano direttamente l’attuale centravanti bianconero.

Stando a quanto riferito da El Gol Digital, infatti, l’Atletico Madrid non avrebbe infatti mollato la presa per Dusan Vlahovic. Intenzionati ad avviare un nuovo restyling del reparto offensivo, i Colchoneros sarebbero pronti a sacrificare Alexander Sorloth – utilizzato con il contagocce da Simeone – per far posto proprio al serbo classe 2000 stimato e non poco dal ‘Cholo’.

Con le valigie in mano già in estate, il norvegese continua ad avere molti estimatori soprattutto in Premier League. Obbligati a rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario, i madrileni potrebbero andare all’assalto di Vlahovic solo in caso di cessione di un attaccante.

Oscurato in lungo e in largo da Julian Alvarez, sarebbe proprio Sorloth il prescelto per chiudere il cerchio. Intreccio, dunque, al quale prestare particolare attenzione nei prossimi mesi vista la volontà della Juve di evitare di perdere a zero il suo attaccante.