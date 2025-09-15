Inter, anche il capitano nella bufera: “Lontano anni luce dal vero Lautaro”

Inter in crisi di risultati in questo avvio di stagione: dopo la beffa contro la Juve, anche il ‘Toro’ argentino finisce sul banco degli imputati

L‘Inter si lecca le ferite dopo la rocambolesca sconfitta dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Il ko nel Derby d’Italia fa scattare un altro campanello d’allarme in casa nerazzurra, dopo il tonfo prima della sosta con l’Udinese.

Due sconfitte su tre partite in campionato e testa della classifica già distante 6 punti per l’Inter, con la squadra di Cristian Chivu che adesso è chiamata subito al riscatto all’esordio stagionale in Champions League ad Amsterdam contro l’Ajax. Intanto sul banco degli imputati finisce l’allenatore rumeno, oltre ad alcuni singoli che non hanno inciso a Torino.

Paolo Di Canio punta il dito anche su Lautaro Martinez, sostituito da Chivu a metà ripresa con l’Inter sotto nel risultato: “Dite quello che volete, però Lautaro è lontano anni luce dal giocatore di due anni fa. Non dell’anno scorso quando si è ripreso un pochino nella seconda parte di stagione, ma è mancato per mesi. E’ lontano anni luce dal giocatore di due anni fa, poi mi dite che giocano sempre e quello che vi pare”, ha sottolineato l’ex attaccante a ‘Sky Sport’.

Di Canio dopo il Derby d’Italia: “Nessuno ha più paura dell’Inter”

Di Canio prosegue criticando stavolta le prestazioni di Akanji e Sommer: “Se prendi 4 gol, prendi 4 gol, vuol dire che più di qualcosa è andato male. Solo l’ultimo gol è responsabilità grave di Sommer, nelle altre reti si può marcare meglio. Non c’è stata cattiveria, determinazione: il primo gol Kelly è fermo lì, non si muove come un attaccante. Akanji è lì e anche sul gol di testa di Thuram c’è lo svizzero che non salta“.

Sul momento dell’Inter, Di Canio infine fa un paragone: “Io vedo in piccolo quello che è successo al Manchester City l’anno scorso. Nessuno ha più paura dell’Inter, anche se domina la partita e va sopra di due gol, io so che ti posso fare due gol e ti riprendo. Succedeva al City nel periodo nero, io all’Inter vedo la stessa cosa: non hanno più paura dell’Inter“.