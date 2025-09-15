DIRETTA | Juventus-Borussia, conferenza stampa Tudor: “Yildiz deve continuare così”

Le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore bianconero alla vigilia dell’esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund

La Juventus torna subito in campo dopo la vittoria al cardiopalma contro l’Inter nell’ultimo Derby d’Italia in campionato. Domani sera c’è l’impegno in Champions League con il Borussia Dortmund e l’esordio stagionale in Europa per i bianconeri.

La ‘Vecchia Signora’ arriva alla sfida a punteggio pieno in campionato dopo tre partite e con rinnovate certezze grazie al successo di sabato pomeriggio con l’Inter. Alla vigilia della sfida dell’Allianz Stadium contro il Borussia ha parlato come di consueto Igor Tudor in conferenza stampa.

“Incontriamo una squadra fortissima, di livello, non solo in Germania ma anche in campo europeo. Non vediamo l’ora di iniziare. In Champions ci sono tante grandi squadre: noi adesso pensiamo solo al Borussia e non oltre. Il focus è soltanto sulla partita di domani sera”.

“Yildiz-Del Piero? Il paragone viene sempre da fuori, da voi giornalisti. Lui pensa solo a giocare e non va a dormire la notte pensando a queste cose. Bisogna lasciare il ragazzo tranquillo nel suo percorso di crescita: sta facendo bene e deve continuare così. Se gioca? Vedremo domani”.

In aggiornamento