Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA | Juventus-Borussia, conferenza stampa Tudor: “Yildiz deve continuare così”

Foto dell'autore

Le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore bianconero alla vigilia dell’esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund

La Juventus torna subito in campo dopo la vittoria al cardiopalma contro l’Inter nell’ultimo Derby d’Italia in campionato. Domani sera c’è l’impegno in Champions League con il Borussia Dortmund e l’esordio stagionale in Europa per i bianconeri.

Tudor in conferenza stampa
Igor Tudor (LaPresse) – Calciomercato.it

La ‘Vecchia Signora’ arriva alla sfida a punteggio pieno in campionato dopo tre partite e con rinnovate certezze grazie al successo di sabato pomeriggio con l’Inter. Alla vigilia della sfida dell’Allianz Stadium contro il Borussia ha parlato come di consueto Igor Tudor in conferenza stampa.

Incontriamo una squadra fortissima, di livello, non solo in Germania ma anche in campo europeo. Non vediamo l’ora di iniziare. In Champions ci sono tante grandi squadre: noi adesso pensiamo solo al Borussia e non oltre. Il focus è soltanto sulla partita di domani sera”.

Yildiz-Del Piero? Il paragone viene sempre da fuori, da voi giornalisti. Lui pensa solo a giocare e non va a dormire la notte pensando a queste cose. Bisogna lasciare il ragazzo tranquillo nel suo percorso di crescita: sta facendo bene e deve continuare così. Se gioca? Vedremo domani”.

 

In aggiornamento 

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie