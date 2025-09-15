Cessione senza coppe: la ‘gufata’ del Milan per Mr 100 milioni

La novità a sorpresa chiama direttamente in causa i rossoneri, a caccia di chances con cui alzare l’asticella

Sebbene manchino ancora diversi mesi prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, il Milan ha cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di soluzioni interessanti con cui rinforzare il proprio organico.

Vista la chiusura della campagna estiva senza particolari sussulti, Igli Tare è chiamato a perfezionare almeno un paio di operazioni per provare ad alzare l’asticella di una squadra che appare ancora incompleta. Complice anche la rivoluzione tattica adottata da Massimiliano Allegri con il passaggio in pianta stabile al 3-5-2 (o 3-5-1-1 vista la temporanea assenza di Rafa Leao), il Milan ha deciso di virare con convinzione su Rabiot per rinforzare la propria mediana.

Se il discorso riguardante Santi Gimenez – al netto della fumata nera dello scambio che avrebbe potuto portare l’attaccante messicano alla Roma in cambio di Dovbyk – resta piuttosto magmatico, molto più tracciato è invece il dossier legato agli esterni.

Con Alexis Saelemaekers, ad esempio, stanno andando avanti i discorsi per il rinnovo del contratto con relativo adeguamento. Considerato da Max Allegri un tassello imprescindibile per il proprio organico, l’esterno belga ha rispedito al mittente le diverse offerte ricevute. Ciò non toglie, però, che i rossoneri possano continuare a monitorare con attenzione eventuali occasioni di mercato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: anche i rossoneri sull’esterno brasiliano

Secondo quanto riferito da El Nacional.cat, ad esempio, ci sarebbe anche il Milan nella lista dei club interessati ad Antony. Al termine di un’estate piuttosto movimentata che lo ha riportato a vestire la maglia del Real Madrid, il brasiliano ex United sta continuando ad incantare all’ombra del Benito Villamarin.

Reduce da una stagione importante sia sotto il profilo dei gol che sotto quello degli assist, la funambolica ala classe 2000 si è legato al club andaluso con un contratto in scadenza nel 2030. Consapevole della volontà dello United di cedere a titolo definitivo un giocatore che non rientrava affatto nei piani dei Red Devils (che lo aveva acquistato dall’Ajax nel 2022 sborsando 85 milioni di sterline), il Real Betis è riuscito a lavorare bene ai fianchi del club inglese con cui ha trovato l’accordo sulla base di una valutazione complessiva da 25 milioni di euro.

Idolo dei Verdiblancos, Antony è pronto a vivere un’altra stagione da protagonista grazie alla qualità che ne contraddistingue le giocate. Nessuna novità all’orizzonte? Non proprio. Secondo El Nacional, qualora gli uomini di Pellegrini non dovessero riuscire a centrare la qualificazione (almeno) alla prossima Europa League, la cessione di Antony non potrebbe essere esclusa a priori.

Uno dei gentleman agreement pattuito tra le parti, infatti, metterebbe il giocatore nelle condizioni di fare le valigie qualora manifestasse il desiderio di cambiare aria. In un mosaico ancora tutto da costruire, sulle tracce del brasiliano ci sarebbero proprio Milan e Bayern Monaco, attenti a capire gli eventuali sviluppi della situazione.