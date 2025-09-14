Troppi errori arbitrali, ricorso UFFICIALE alla Fifa

Polemiche già furenti in campionato per gli episodi contrari, la società non ci sta: reclamo contro la classe dei direttori di gara

Il campionato è ripartito con grandi partite e grandi emozioni, ma non ci sono, quasi mai, big match senza polemiche arbitrali. Anche ieri in Juventus-Inter c’è stato spazio per un caso che ha fatto discutere.

Sicuramente buona la direzione di gara di Colombo, per lo meno fino al 91esimo. Lì, la macchia, con il fallo su Bonny nell’azione del gol di Adzic che ha generato polemiche, specialmente per il fatto che l’arbitro pareva intenzionato a fischiare il contatto ma poi ha lasciato correre. Lamentele dunque da parte dell’ambiente Inter, che ricorda già alcuni episodi della scorsa stagione andati a proprio sfavore, come il fallo da rigore di Ndicka su Bisseck in Inter-Roma, non concesso in maniera abbastanza sorprendente. Ma le polemiche non ci sono soltanto in Serie A e c’è un altro club che alza la voce in maniera perentoria.

Real Madrid furioso con gli arbitraggi, l’espulsione di Huijsen l’ultima goccia: “Tutti gli errori di questa stagione e della precedente”

E’ stato un sabato di campionato rovente anche altrove. Nella Liga, il Real Madrid ha vinto una gara durissima in casa della Real Sociedad per 2-1, nonostante l’espulsione di Huijsen molto contestata.

Alla mezz’ora, il centrale dei ‘Blancos’ ha trattenuto Oyarzabal lanciato in campo aperto verso la porta. Gil Manzano ha estratto senza esitare il cartellino rosso, ma si era a 35 metri dalla porta e con Militao di fianco a Huijsen e in recupero. Una decisione quanto meno rivedibile, quella andata in scena all’Anoeta, che ha portato a esaurirsi la pazienza del Real.

Così, tramite la propria tv ufficiale, il club ha annunciato che presenterà un esposto ufficiale alla Fifa con un dossier sugli arbitraggi delle prime giornate di quest’anno e della passata stagione. Nel comunicato del Real, toni molto accesi: “Gli arbitri ancora una volta hanno falsato la realtà. Tutto questo è vergognoso e imbarazzante. Sarebbe giusto che Gil Manzano e Figueroa Vazquez (l’arbitro al Var che non ha richiamato il collega, ndr) venissero allontanati dall’arbitrare“.