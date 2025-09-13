Atalanta
Juventus-Inter, polemiche sul gol di Adzic: “Fallo netto ad inizio azione”

Il Derby d’Italia è finito, ma i commenti sull’episodio continuano a far discutere: ecco cosa è successo

Derby d’Italia al cardiopalma quello che da pochi istanti la Juventus è riuscito a portarsi a casa con un pirotecnico 4-3. A decidere la contesa dell’Allianz Stadium è stata una sventola di Adzic che, beffando Sommer con un potente tiro di collo piede, ha mandato in visibilio il popolo bianconero.

Juventus-Inter, polemiche sul gol di Adzic: "Fallo netto ad inizio azione"

Il gol, però, è stato convalidato dopo un check del Var durato circa 90 secondi per un presunto fallo di Khephren Thuram su Bonny. L’attaccante nerazzurro è rimasto per un paio di minuti a terra portandosi le mani al volto: i primi replay hanno evidenziato un tocco sul piede dell’ex Parma da parte di Thuram che poi ha servito Adzic. Contatto che, come prevedibile, ha fatto immediatamente il giro del web alimentando non poche polemiche:

Juventus-Inter, contatto su Bonny non ravvisato: ecco cosa è successo

Come ha evidenziato il nostro Maurizio Russo – ex arbitro – la stranezza dell’atteggiamento di Colombo si è evidenziato nella misura in cui l’arbitro ha prima portato il fischietto alla bocca per sanzionare salvo poi lasciar proseguire l’azione. L’attenzione dell’arbitro era rivolta al pallone, il contatto di Thuram sul piede di Bonny è invece alto.

Nonostante una lunga revisione, il gol non è stato però annullato. Altra battuta d’arresto per l’Inter che, dopo la sconfitta a San Siro contro l’Inter, è costretto a fermare nuovamente la sua corsa. Juventus a punteggio pieno a quota 9 punti.

