Juventus-Inter, polemiche sul gol di Adzic: “Fallo netto ad inizio azione”

Il Derby d’Italia è finito, ma i commenti sull’episodio continuano a far discutere: ecco cosa è successo

Derby d’Italia al cardiopalma quello che da pochi istanti la Juventus è riuscito a portarsi a casa con un pirotecnico 4-3. A decidere la contesa dell’Allianz Stadium è stata una sventola di Adzic che, beffando Sommer con un potente tiro di collo piede, ha mandato in visibilio il popolo bianconero.

Il gol, però, è stato convalidato dopo un check del Var durato circa 90 secondi per un presunto fallo di Khephren Thuram su Bonny. L’attaccante nerazzurro è rimasto per un paio di minuti a terra portandosi le mani al volto: i primi replay hanno evidenziato un tocco sul piede dell’ex Parma da parte di Thuram che poi ha servito Adzic. Contatto che, come prevedibile, ha fatto immediatamente il giro del web alimentando non poche polemiche:

Strano che abbia convalidato il gol: dal replay si vede che Bonny perde il pallone perché Khephren Thuram gli dà un colpo sulla pianta del piede #JuventusInter — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) September 13, 2025

Non fischiano il fallo su Bonny? Lo ha preso. Bello il gol. Ma lo ha preso. Non è giusto — Luca La Cava ⭐️⭐️🖤💙 (@lucalacava1) September 13, 2025

C’era fallo su Bonny — marika travascio (@marikalby) September 13, 2025

Il fallo comunque non è per il colpo al volto ma con un contatto sui piedi di bonny..detto questo basta sommer — Gianluigi Matteu (@Giangi1988) September 13, 2025

Fallo su Bonny non sanzionato , ma prendere due gol da 40 metri è imbarazzante — Arthur Fleck (@MicheleNov94315) September 13, 2025

Juventus-Inter, contatto su Bonny non ravvisato: ecco cosa è successo

Come ha evidenziato il nostro Maurizio Russo – ex arbitro – la stranezza dell’atteggiamento di Colombo si è evidenziato nella misura in cui l’arbitro ha prima portato il fischietto alla bocca per sanzionare salvo poi lasciar proseguire l’azione. L’attenzione dell’arbitro era rivolta al pallone, il contatto di Thuram sul piede di Bonny è invece alto.

#JuveInter – Proteste sul 4-3 di #Adzic per un contrasto tra #Thuram e #Bonny: stranezza di #Colombo che porta il fischietto in bocca prima del gol ma non fischia dopo la rete. Era ben posizionato ma la sua attenzione era rivolta al pallone, il contatto è alto @calciomercatoit pic.twitter.com/v0TdcI2mQG — Maurizio Russo (@maugirzio_russo) September 13, 2025

Nonostante una lunga revisione, il gol non è stato però annullato. Altra battuta d’arresto per l’Inter che, dopo la sconfitta a San Siro contro l’Inter, è costretto a fermare nuovamente la sua corsa. Juventus a punteggio pieno a quota 9 punti.