Roma, allarme Gasperini: “Gol evitabile, problema fisico per Dybala”

Primi campanelli d’allarme per Gian Piero Gasperini dopo Roma-Torino: le dichiarazioni del tecnico giallorosso nel post partita

Primo passo falso per la Roma di Gasperini. La squadra giallorossa è uscita sconfitta dal match casalingo contro il Torino dell’ex Lazio Baroni.

Intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’, il tecnico della Roma ha commentato a caldo: “Dybala? Ha avuto un piccolo problema fisico, molti giocatori sono arrivati all’ultimo. Non siamo riusciti ad essere particolarmente pericolosi nel primo tempo, il gol era sicuramente evitabile ed è costato la sconfitta. Le energie, anche con queste temperature, diventano meno”.

“In questo tipo di partite gli ultimi trenta metri sono importanti. – ha proseguito l’ex Atalanta – Globalmente non abbiamo fatto una brutta partita. Dobbiamo provare solo a velocizzare un po’ di più, ci è mancato lo spunto e l’ultimo passaggio: sono le partite su cui bisogna avere la massima attenzione”.

Roma, Gasperini: “Subito testa al Derby”

Gasp ha poi parlato di Soulè e Dybala: “Hanno fatto molto bene nel primo tempo, sia a sinistra, sia come punta centrale. Peccato si sia dovuto fermare, la sua assenza sicuramente pesa: speriamo non sia niente”.

Ora il derby: “Paradossalmente, perdendo questa gara, ci costringerà ad alzare ancora di più la tensione. Una settimana dove ci siamo tutti, dobbiamo preparare bene il derby e arrivare al massimo”. La Roma tornerà in campo domenica prossima, alle ore 12:30, per la stracittadina contro la Lazio di Sarri.