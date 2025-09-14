PAGELLE E TABELLINO ROMA-TORINO 0-1: Gasperini-Dybala, che flop. Simeone da campione

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 3a giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26

La domenica di Serie A si apre con una sorpresa all’Olimpico, con la Roma che cade contro il Torino dell’ex Lazio Baroni. I granata giocano una partita perfetta a livello difensivo, con enorme compattezza ma anche qualità e precisione in uscita dalla difesa. Gasperini nel primo tempo scende in campo senza punte e la sua squadra ne risente parecchio, non riuscendo mai ad allungare o allargare il Torino. Alla fine a decidere è il super gol di Simeone intorno all’ora di gioco, che spedisce i piemontesi a quota 4 mentre la Roma resta a 6 interrompendo anche una striscia di imbattibilità casalinga che durava da 18 partite.

Pagelle Roma-Torino

Roma

Svilar 6

Hermoso 5,5. Dal 79′ Celik sv

Mancini 6

Ndicka 5,5

Wesley 5,5

Cristante 5. Dal 65′ Pisilli 5,5

Koné 5,5

Angelino 5,5. Dal 79′ El Shaarawy sv

Soulé 5,5

El Aynaoui 5. Dal 46′ Ferguson 5,5

Dybala 5. Dal 46′ Baldanzi 5,5

Allenatore: Gasperini 5

La premessa è che la formazione di Gasperini è totalmente inefficace, senza attaccanti rinuncia a ogni tipo di profondità e anche possibilità di appoggiarsi. Con Dybala spesso esterno, isolatissimo, i trequartisti lontani, i giallorossi arrivano al tiro in porta solo di testa. Vero che più di qualcuno non era in grande condizione, ma le scelte iniziali del mister non hanno convinto proprio per niente. Dybala lontano dal top, ma anche davvero tanto isolato e abbandonato a se stesso, sbaglia più del solito ma non era semplice perché costantemente raddoppiato e triplicato. El Aynaoui un oggetto misterioso, Koné troppo fumoso e si fa gabbare sul gol facendosi saltare da Simeone con una finta.

Torino

Israel 6

Ismajli 6,5

Maripan 7,5

Coco 7

Biraghi 7

Casadei 6,5. Dal 65′ Ilic 6

Asllani 6,5. Dall’80’ Tameze sv

Lazaro 6,5

Ngonge 6. Dal 65′ Aboukhal 6

Simeone 7,5. Dal 65′ Adams 6

Vlasic 6,5. Dall’84’ Anjorin sv

Allenatore: Baroni 7

Arbitro: Ayroldi 5,5

Il Torino gioca una partita capolavoro in difesa, proprio lì dove Baroni è stato sempre criticato soprattutto nell’ultimo anno alla Lazio. Si prende una piccola ‘rivincita’ dopo aver perso l’ultimo derby, ma soprattutto manda un gran bel messaggio. Match preparato in maniera perfetta. Maripan comanda e domina al centro, ma tutti quanti di errori ne fanno vedere pochissimi anche nella gestione della palla. Simeone invece fa reparto da solo, sportellate continue ma la risolve con una pennellata magnifica.

Il tabellino di Roma-Torino

Marcatori: 59′ Simeone (T)

Ammoniti: Asllani (T), Wesley (R), Ismajli (T), Aboukhlal (T)

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso (79′ Celik), Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante (65′ Pisilli), Koné, Angelino (79′ El Shaarawy); Soulé, El Aynaoui (46′ Ferguson); Dybala (46′ Baldanzi).

A disposizione: Vasquez, Zelezny, Ghilardi, Sangerè, Ziolkowski, Tsimikas, Rensch, Celik, Pellegrini, El Shaarawy, Dovbyk. Allenatore: Gasperini.

TORINO (3-4-3): Israel; Ismajli, Maripan, Coco; Biraghi, Casadei (65′ Ilic), Asllani (80′ Tameze), Lazaro; Ngonge (65′ Aboukhal) , Simeone (65′ Adams), Vlasic (dall’84’ Anjorin).

A disposizione: Paleari, Popa, Pedersen, Nkounkou, Ilkhan, Anjorin, Tameze, Gineitis, Perciun, Njie, Zapata.

Allenatore: Baroni.

Arbitro: Ayroldi. Assistenti: Di Giacinto-Cortese. IV Uomo: Perenzoni. Var: Di Bello. AVar: Aureliano.

All’Olimpico per Roma-Torino quest’oggi 62.635 spettatori, 72esimo soldout dell’era Friedkin.