Chivu e un’Inter da rifare: tre titolari perdono il posto

Diverse bocciature dopo il 3-4 allo Stadium, alcune senza appello: riflessioni in corso sull’undici di base

Al termine di una partita pazza, con tanti ribaltoni e colpi di scena, l’Inter è uscita sconfitta dall’Allianz Stadium contro la Juventus, un ko che fa male per tanti motivi. Sconfitta maturata al termine di una prestazione volitiva ma discontinua, con troppi cali di tensione, partita mollata proprio quando sembrava in pugno e diversi gravi errori a molti livelli.

L'Inter è da rifare: tre titolari perdono il posto -Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

E’ già la seconda sconfitta in tre giornate di campionato e naturalmente ci sono delle riflessioni da fare. Se ci può stare perdere a Torino contro la Juventus, da questa partita devono arrivare insegnamenti importanti per invertire la rotta quanto prima. Chivu appare consapevole dei problemi dell’Inter, ma ci deve mettere del suo, incidendo nella testa dei suoi e con maggior coraggio nelle scelte. Dato che la volontà di affidarsi per dieci undicesimi alla formazione base dello scorso anno non ha pagato. Sono diversi i bocciati e alcuni di loro possono finire in panchina, almeno prossimamente.

Inter, Sommer ma anche Mkhitaryan e Dimarco sul banco degli imputati: Chivu deve stravolgere la formazione tipo di Inzaghi

Yann Sommer ha avuto tanta parte nelle recenti fortune dell’Inter, ma ieri il portiere svizzero ci ha messo la firma in negativo. Come minimo poco reattivo sui gol di Yildiz e Adzic, che lo hanno colpito da lontanissimo con sue evidenti responsabilità.

Inter, Sommer ma anche Mkhitaryan e Dimarco sul banco degli imputati: Chivu deve stravolgere la formazione tipo di Inzaghi – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

L’estremo difensore potrebbe perdere il posto in favore di Josep Martinez. Anche Mkhitaryan tra i peggiori in campo, l’ingresso di Zielinski ha sicuramente migliorato le cose a centrocampo e rispolverato la qualità. Il polacco si candida per una maglia da titolare nei prossimi impegni. Come Carlos Augusto, che schierato dall’inizio ha fatto il suo. Il titolare Dimarco appare appannato e lo ha dimostrato con il suo ingresso in campo, non memorabile, tutt’altro. In vista dell’Ajax, e degli impegni successivi, vedremo cosa deciderà Chivu.

