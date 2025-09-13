Atalanta
Juventus-Inter, Chivu traccia la strada: “Bisogna cancellare il passato”

Foto dell'autore

Le parole del tecnico nerazzurro intervistato nel post partita del derby d’Italia: ecco quanto rivelato ai microfoni di DAZN

Non è bastata all’Inter un super secondo tempo per riuscire a portare a casa punti pesanti dalla trasferta dell’Allianz Stadium. Complice un finale di gara caratterizzato da troppi errori, i nerazzurri hanno rimediato la seconda sconfitta consecutiva, puniti dal gol di Adzic. Chivu, però, ai microfoni di DAZN ci ha tenuto a valorizzare la prestazione della sua squadra:

Christian Chivu, allenatore dell'Inter
Christian Chivu, allenatore dell'Inter

PROVA COMPLESSIVA – “Siamo stati protagonisti di un’ottima prestazione, andando sotto due volte e poi ribaltandola. Ad ogni modo dobbiamo essere bravi a capire i momenti della partita: in quel frangente siamo mancati. Ritornando sulla prestazione, abbiamo provato a fare la partita tendando di vincerla ma avremmo dovuto giocare gli ultimi 10 minuti in altro modo. La Juve, quando era in difficoltà, non si è vergognata di calciare i palloni in tribuna”.

CALHANOGLU – “Conosciamo tutti le sue qualità e ciò che ci può dare. Ripeto: sul finale di gare avremmo dovuto fare cose diverse. Torniamo a casa con il rammarico ma ci teniamo quanto di buono fatto anche questa sera. Due sconfitte in tre partite? Guardiamo la prestazione e ciò che di buono si è fatto oggi.”.

MONITO PER IL FUTURO – “Capire i momenti in cui si possono fare o non fare certe cose e nel complesso la gestione di un match in cui hai speso tanto per ribaltarla: è uno step mentale, di esperienza e di abitudine. Bisogna andare avanti e lavorare, cancellando qualcosa che è accaduto nel passato utile ad avere lucidità e serenità con cui portare a casa i risultati”.

