Juve, la ‘profezia’ su Vlahovic si avvera: “Errore grave di Tudor”

Successo pesante dei torinesi sull’Inter, ma il bomber stecca: l’entusiasmo iniziale si smorza già

Con il cuore, con la tenacia, con la voglia di soffrire e lottare più che con il gioco, la Juventus si è aggiudicata il big match contro l’Inter. Il 4-3 dello Stadium è destinato a fare epoca, una partita non bella in senso stretto ma di sicuro molto emozionante e che può dare fiducia ai bianconeri per il prosieguo della stagione. Non è una Juve formidabile, ma è sul pezzo e per ora ai tifosi tanto basta, tanto più che battere i rivali di sempre al 91esimo e in rimonta ha sempre un gusto particolare.

Ci sono molti giocatori della squadra di Tudor che si sono distinti, qualcun altro invece ha deluso. Non è stata una buona prestazione quella di Vlahovic, in alcuni momenti un po’ abbandonato a se stesso là davanti, è vero, ma il serbo ci ha messo poco del suo non aiutando la squadra a salire e non dando un riferimento nelle manovre d’attacco.

Dopo i due gol nelle prime due partite, Vlahovic aveva ritrovato l’affetto dello Stadium, che lo ha acclamato e incitato prima della gara. Nuovo passo indietro, che in qualche modo, prima della gara, era stato ‘previsto’.

Juventus-Inter, Vlahovic bocciato prima del fischio d’inizio: “Abbagliati da un paio di gol ad avversari mediocri”

Un’ora prima del fischio d’inizio, alla diffusione delle formazioni ufficiali, il giornalista Matteo Caronni aveva commentato negativamente la scelta di Tudor di mandare Vlahovic in campo. Lo scenario da lui ipotizzato, alla fine, si è concretizzato.

Ecco cosa aveva scritto Caronni sul suo profilo ‘X’: “Ovviamente spero di sbagliarmi, ma Vlahovic titolare oggi significa essersi fatti abbagliare, come al solito, da un paio di gol contro avversari mediocri per poi stupirsi se di nuovo non tocca palla. Se questo errore lo fanno stampa e tifosi è normale, se lo fa Tudor un po’ meno“.

Insomma il ‘caso’ Vlahovic, legato al suo rendimento, si riapre. Il tecnico croato sarà chiamato a ponderare le prossime scelte con attenzione. Con il Borussia Dortmund, in Champions, un banco di prova significativo.