Juve-Inter, Vlahovic ribalta le gerarchie: l’accoglienza dello Stadium

Il centravanti bianconero numero nove per la prima volta titolare in questa stagione al centro dell’attacco di Tudor nel Derby d’Italia contro l’Inter

La mossa a sorpresa di Tudor è Dusan Vlahovic, al centro dell’attacco della Juventus nel big match dell’Allianz Stadium contro l’Inter.

Dusan Vlahovic
Dusan Vlahovic (LaPresse) – Calciomercato.it

Confermate le indiscrezioni della vigilia, con il centravanti serbo rilanciato dal primo minuto dopo lo strepitoso inizio di campionato – da panchinaro – nelle prime due partire contro Parma e Genoa. Vlahovic vince il ballottaggio con David in attacco e completerà il tridente offensivo insieme a Yildiz e Koopmeiners.

Chance importante oltre a Vlahovic anche per il centrocampista olandese, avanzato per l’occasione sulla trequarti vista la contemporanea indisponibilità di Conceicao e Zhegrova.

Juventus, dai fischi agli applausi: Vlahovic riconquista i tifosi

Tutto esaurito all’Allianz Stadium e atmosfera bollente già nel pregara, con gli sfottò dei tifosi di casa ai rivali interisti in riferimento soprattutto alla pesantissima sconfitta nell’ultima finale di Champions League per 5-0 contro il Paris Saint-Germain. Ovazione ovviamente per l’arrivo del pullman bianconero e stadio elettrico per il riscaldamento.

Il pubblico della ‘Vecchia Signora’ ha applaudito anche Vlahovic: calorosa accoglienza per l’ex Fiorentina, con la curva che ha urlato il nome del serbo alla lettura delle formazioni. A certificare la pace con il popolo juventino dopo il gelo e i fischi degli ultimi mesi, con il numero nove che era con le valigie pronte sul mercato prima della permanenza a Torino.

