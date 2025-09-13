Juve-Inter, Vlahovic ribalta le gerarchie: l’accoglienza dello Stadium

Il centravanti bianconero numero nove per la prima volta titolare in questa stagione al centro dell’attacco di Tudor nel Derby d’Italia contro l’Inter

La mossa a sorpresa di Tudor è Dusan Vlahovic, al centro dell’attacco della Juventus nel big match dell’Allianz Stadium contro l’Inter.

Confermate le indiscrezioni della vigilia, con il centravanti serbo rilanciato dal primo minuto dopo lo strepitoso inizio di campionato – da panchinaro – nelle prime due partire contro Parma e Genoa. Vlahovic vince il ballottaggio con David in attacco e completerà il tridente offensivo insieme a Yildiz e Koopmeiners.

Chance importante oltre a Vlahovic anche per il centrocampista olandese, avanzato per l’occasione sulla trequarti vista la contemporanea indisponibilità di Conceicao e Zhegrova.

Juventus, dai fischi agli applausi: Vlahovic riconquista i tifosi

Tutto esaurito all’Allianz Stadium e atmosfera bollente già nel pregara, con gli sfottò dei tifosi di casa ai rivali interisti in riferimento soprattutto alla pesantissima sconfitta nell’ultima finale di Champions League per 5-0 contro il Paris Saint-Germain. Ovazione ovviamente per l’arrivo del pullman bianconero e stadio elettrico per il riscaldamento.

Il pubblico della ‘Vecchia Signora’ ha applaudito anche Vlahovic: calorosa accoglienza per l’ex Fiorentina, con la curva che ha urlato il nome del serbo alla lettura delle formazioni. A certificare la pace con il popolo juventino dopo il gelo e i fischi degli ultimi mesi, con il numero nove che era con le valigie pronte sul mercato prima della permanenza a Torino.