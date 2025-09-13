Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Tudor ribalta l’attacco, un titolarissimo fuori per Chivu: le ultime su Juve-Inter

Foto dell'autore

Non mancano le sorprese negli schieramenti di Juventus e Inter in vista del Derby d’Italia dell’Allianz Stadium. Gli ultimi aggiornamenti sulla grande sfida del campionato di Serie A

Riflettori puntati sull’Allianz Stadium per il big match di questo pomeriggio tra Juventus e Inter, valido per la terza giornata di campionato.

Tudor e Chivu, le ultime su Juventus-Inter
Tudor e Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it

La Serie A riparte col botto con il Derby d’Italia tra le due grandi rivali e che dopo le prime due partite stagionali vede i bianconeri a punteggio pieno in classifica. Per la squadra di Chivu invece la battuta d’arresto inattesa contro l’Udinese prima della sosta, con i vicecampioni d’Europa perciò a caccia subito del riscatto.

Lo stesso tecnico rumeno ieri in conferenza stampa aveva sgombrato ogni dubbio su Calhanoglu, irriconoscibile in questo avvio di campionato. Il turco sarà quindi in campo dal primo minuto in regia, con Mkhitaryan preferito a Sucic nel terzetto insieme a BarellaLa sorpresa in casa Inter potrebbe riguardare la fascia sinistra, con Carlos Augusto favorito su Dimarco. Subito nella mischia il nuovo acquisto Akanji: esordio per lo svizzero nel pacchetto arretrato nerazzurro.

Juventus, la mossa anti-Inter di Tudor: c’è Vlahovic dall’inizio

La Juve ha invece l’occasione di allungare in classifica sui rivali e Tudor prepara la mossa a sorpresa per cercare di sparigliare le carte.

Dusan Vlahovic in campo nel pre partita
Dusan Vlahovic (LaPresse) – Calciomercato.it

Per l’allenatore croato c’è la forte tentazione Vlahovic, provato tra i titolari nell’allenamento di venerdì. Tudor scioglierà il dubbio tra il serbo e David solo dopo l’ultima rifinitura del mattino alla Continassa, ma l’ex Fiorentina – sul quale c’è l’ombra proprio dell’Inter sul mercato – ha grosse chance per partire dall’inizio nel tridente offensivo insieme a Yildiz e Koopmeiners. L’olandese rileverà l’acciaccato Conceicao, mentre a sinistra spazio a McKennie (Cambiaso squalificato).

Juve-Inter, le probabili formazioni del Derby d’Italia

Juventus e Inter scenderanno in campo questo pomeriggio alle 18 all’Allianz Stadium, tutto esaurito per l’occasione. Le probabili scelte di Tudor e Chivu per il Derby d’Italia.

Hakan Calhanoglu
Hakan Calhanoglu (LaPresse) – Calciomercato.it

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie