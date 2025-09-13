Tudor ribalta l’attacco, un titolarissimo fuori per Chivu: le ultime su Juve-Inter

Non mancano le sorprese negli schieramenti di Juventus e Inter in vista del Derby d’Italia dell’Allianz Stadium. Gli ultimi aggiornamenti sulla grande sfida del campionato di Serie A

Riflettori puntati sull’Allianz Stadium per il big match di questo pomeriggio tra Juventus e Inter, valido per la terza giornata di campionato.

La Serie A riparte col botto con il Derby d’Italia tra le due grandi rivali e che dopo le prime due partite stagionali vede i bianconeri a punteggio pieno in classifica. Per la squadra di Chivu invece la battuta d’arresto inattesa contro l’Udinese prima della sosta, con i vicecampioni d’Europa perciò a caccia subito del riscatto.

Lo stesso tecnico rumeno ieri in conferenza stampa aveva sgombrato ogni dubbio su Calhanoglu, irriconoscibile in questo avvio di campionato. Il turco sarà quindi in campo dal primo minuto in regia, con Mkhitaryan preferito a Sucic nel terzetto insieme a Barella. La sorpresa in casa Inter potrebbe riguardare la fascia sinistra, con Carlos Augusto favorito su Dimarco. Subito nella mischia il nuovo acquisto Akanji: esordio per lo svizzero nel pacchetto arretrato nerazzurro.

Juventus, la mossa anti-Inter di Tudor: c’è Vlahovic dall’inizio

La Juve ha invece l’occasione di allungare in classifica sui rivali e Tudor prepara la mossa a sorpresa per cercare di sparigliare le carte.

Per l’allenatore croato c’è la forte tentazione Vlahovic, provato tra i titolari nell’allenamento di venerdì. Tudor scioglierà il dubbio tra il serbo e David solo dopo l’ultima rifinitura del mattino alla Continassa, ma l’ex Fiorentina – sul quale c’è l’ombra proprio dell’Inter sul mercato – ha grosse chance per partire dall’inizio nel tridente offensivo insieme a Yildiz e Koopmeiners. L’olandese rileverà l’acciaccato Conceicao, mentre a sinistra spazio a McKennie (Cambiaso squalificato).

Juve-Inter, le probabili formazioni del Derby d’Italia

Juventus e Inter scenderanno in campo questo pomeriggio alle 18 all’Allianz Stadium, tutto esaurito per l’occasione. Le probabili scelte di Tudor e Chivu per il Derby d’Italia.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.