Milan, ritorno di fiamma a gennaio: Juve e Napoli battute

Il Diavolo si proietta davanti a bianconeri e azzurri per un obiettivo di mercato nei prossimi mesi, nuovo assalto stavolta con grosse probabilità di successo

Weekend importante per tante big del nostro campionato, diversi scontri importanti per dare una prima forma alla classifica. Tra gli appuntamenti di maggior rilievo anche quello che vedrà protagonista il Milan contro il Bologna, nella prima gara di una certa rilevanza per gli uomini di Allegri.

I rossoneri vanno a caccia di un risultato importante, non soltanto per prendersi una rivincita dalla finale di Coppa Italia persa a maggio, ma anche per acquisire consapevolezze sulla possibilità di lottare per il vertice, in un match contro una squadra di un certo livello. Al termine della gara di San Siro, sapremo sicuramente qualcosa in più sull’effettiva consistenza del Diavolo. Che deve provare a darsi slancio e arrivare al giro di boa nelle migliori condizioni per poter investire nuovamente sul mercato.

La sessione estiva per il Diavolo è stata abbastanza positiva, anche se pare aver lasciato qualche lacuna nella rosa. Punti nevralgici che si intendono colmare, da parte della dirigenza, con ancora maggior convinzione se la situazione di classifica potrà proiettare la squadra in lotta per i quartieri altissimi. Il primo obiettivo di Tare è dei suoi collaboratori può essere sottratto a Juventus e Napoli.

Milan-Arnau Martinez, si può fare: la cifra richiesta dal Girona

Ritorna tra i nomi seguiti con molta attenzione dai rossoneri Arnau Martinez, laterale destro del Girona. In Spagna, ritengono che il Milan in questo momento sia avanti nei negoziati.

E’ quanto si apprende da ‘Elgoldigital’, che spiega come i rossoneri potrebbero realizzare il colpo con una offerta tra i 15 e i 20 milioni di euro, cifra che la dirigenza del Girona accetterebbe senza troppe esitazioni. Su Calciomercato.it, avevamo riportato l’interesse della Juventus per Arnau Martinez, ma i bianconeri hanno poi optato per altre scelte.