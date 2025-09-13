Juve-Inter, le scelte di Tudor fanno discutere: “Fa male in tutti i ruoli, non capisco perché giochi”

Il big match tra Juventus e Inter è il piatto forte del weekend di Serie A: si accende il dibattito sulle scelte di formazione in casa bianconera

Potrebbero esserci diverse sorprese di formazione nel Derby d’Italia di questo pomeriggio tra Juventus e Inter, con il tutto esaurito all’Allianz Stadium per la sfida tra i bianconeri e l’undici allenato da Chivu.

Tudor è fortemente tentato dalla carta Vlahovic, con il serbo favorito su Jonathan David e Openda per una maglia da titolare al centro dell’attacco bianconero. Il serbo sta scalando le gerarchie dopo un’estate travagliata e alla fine è rimasto alla corte del tecnico croato dopo la mancata cessione.

Chivu invece in casa Inter conferma Calhanoglu in regia, mentre sulla sinistra Carlos Augusto potrebbe scavalcare Dimarco. Nel pacchetto arretrato scoccherà subito il momento di Akanji, ultimo acquisto dei nerazzurri nel mercato estivo.

Juventus, McKennie bocciato prima del big match contro l’Inter

In attesa ovviamente del calcio d’inizio e delle formazioni ufficiali della supersfida dell’Allianz Stadium, sono soprattutto le scelte di Igor Tudor a non convincere alcuni addetti ai lavori.

Come ad esempio Giancarlo Padovan, che ha più di qualche perplessità sul possibile undici della squadra bianconera contro l’Inter: “Tudor non vuole rischiare niente, la Juve deve giocare sempre per vincere ma un pareggio oggi non le dispiacerebbe. È una Juventus comunque strana: McKennie è un adattato che fa male in tutti i ruoli dove lo metti e quindi non capisco perché giochi. Kalulu è un centrale e gioca esterno, è una scelta conservativa e dimostra che c’è un timore reverenziale nei riguardi dell’Inter che secondo me stona”, sottolinea il giornalista intervenuto sulle frequenze di ‘Radio Radio’.

Padovan prosegue soffermandosi su altri singoli come Koopmeiners: “Continua a fare male e gioca fuori dal suo ruolo naturale, mentre Tudor aveva detto che lo avrebbe fatto giocare a centrocampo per rilanciarlo. Che ci fa Koopmeiners sulla trequarti? Secondo me niente. La Juve giocherà solo con una punta che è Vlahovic e non so che senso abbia visto che devi vincere. Vedo troppa prudenza e qualche giocatore fuori ruolo”.