Guardiola ribalta la Juve: il pre-contratto segna la svolta

Gli intrecci tra il City e i bianconeri non sono affatto finiti: l’affondo che cambia le carte in tavola

Sebbene abbia chiuso la propria campagna acquisti in crescendo, la Juventus è consapevole che per colmare il gap sia tecnico che in termini di profondità di organico rispetto alle prime della classe servono ulteriori rinforzi. La mano di Tudor è evidente così come la plasticità di una squadra che sin da subito ha recepito i messaggi impartiti dal tecnico croato. Tuttavia, non è affatto un caso il fatto che Comolli stia continuando a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti.

Oltre all’annosa questione riguardante l’esterno destro, per il quale non sembrano esserci significative novità all’orizzonte, la ‘Vecchia Signora’ punta a rinforzarsi anche a centrocampo (dove il sogno resta Tonali) e in difesa. Per rinforzare il pacchetto arretrato non sono pochi i profili finiti nei dossier di Comolli.

Tra i più caldi, negli ultimi giorni si è preso le luci della ribalta il nome di Marc Guéhi. Il difensore del Crystal Palace, che in modo quasi rocambolesco non è riuscito a legarsi ufficialmente al Liverpool, è legato agli Eagles da un contratto in scadenza nel 2026.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: anche City e Chelsea su un obiettivo di Comolli

Sono sostanzialmente due le novità di giornata. Detto dell’interesse della Juve, che di fatto è ormai datata, non è passata inosservata l’indiscrezione diffusa dal Times secondo cui i Reds, contrariamente a quanto ipotizzato dopo la chiusura del mercato, non tenteranno il forcing per Guehi a gennaio, ma proveranno ad acquistarlo a parametro zero il prossimo giugno.

Una presa di posizione che, se confermata, potrebbe ritagliare spiragli importanti (almeno in vista di gennaio), per quei club che in tempi e in modi diversi si sono messi sulle tracce del forte difensore ivoriano ma naturalizzato inglese. In tal senso, la lista delle pretendenti si è già allungata.

Oltre a Juventus, Bayern Monaco e Barcellona, infatti, anche il Chelsea e il Manchester City avrebbero cominciato a sondare con interesse la situazione legata a Guehi per capire eventuali margini di manovra. In un mosaico ancora tutto da costruire, i Blues e i Citizens – come riferito da Caught Offside – sarebbero pronti a far saltare il banco in caso di segnali propizi.

Ricordiamo che nell’estate del 2021 il Crystal Palace ha acquistato proprio dal Chelsea il ragazzo, cresciuto in maniera esponenziale al punto da calamitare l’attenzione di quasi tutte le big europee. La strada per la Juventus, insomma, è più in salita che mai. Ricordiamo che, qualora non trovasse l’accordo per il prolungamento con gli Eagles, Guéhi sarebbe libero di firmare per un altro club un pre-contratto a partire da febbraio. Staremo a vedere cosa succederà.