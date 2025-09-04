Juventus, tre colpi prenotati: due nomi noti e il Mister X di Comolli

Il calciomercato estivo bianconero si è chiuso con il doppio colpo Zhegrova-Openda. Ma è già tempo di proiettarsi al futuro con altri tre acquisti

Dopo aver rincorso per mesi Kolo Muani, senza riuscire a riportarlo a Torino, la Juventus ha aspettato l’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato per piazzare il doppio colpo. Entrambi per rinforzare il reparto offensivo di mister Tudor, che peraltro registra anche la conferma di Dusan Vlahovic. Sono arrivati sia Lois Openda in prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Lipsia che Edon Zhegrova a titolo definitivo dal Lille.

È stata la prima e non semplice campagna acquisti bianconera per il direttore generale Damien Comolli, fatta quasi in totale autonomia visto che la Juve non ha ancora ingaggiato il nuovo direttore sportivo. Per il futuro, il dirigente francese proverà a muoversi con largo anticipo, programmando i colpi in entrata e in uscita delle varie sessioni, a partire da quella che aprirà i battenti a gennaio 2026.

In tale ottica la prima mossa è quella di blindare Kenan Yildiz con un rinnovo di contratto, spostando la scadenza almeno al 2030, per fare di lui la nuova bandiera della Juventus. Ovviamente ci sarà un bel ritocco dell’ingaggio, che verrà più che triplicato: dagli attuali 1,5 milioni di euro a 5 milioni (bonus compresi) a stagione. Questo per respingere gli assalti dei top club della Premier League, come il Chelsea che ha offerto 70 milioni per il cartellino del fantasista turco.

Calciomercato Juve, da Ceballos a Balerdi: i prossimi tre acquisti

In secondo luogo si cercherà di completare la rosa con i colpi ‘falliti’ in estate: a centrocampo si monitora la situazione di Dani Ceballos, restato per ora al Real Madrid. Qualora non dovesse trasferirsi in Turchia, dove il mercato è aperto fino al prossimo 12 settembre e lo spagnolo può fare gola soprattutto a Galatasaray e Fenerbahce, può essere un’occasione a costi molto contenuti per il prossimo gennaio.

In difesa – oltre al sogno Marc Guehi a costo zero sul quale ci sono anche Inter, Liverpool e Barcellona – si tornerà alla carica per l’argentino (con passaporto italiano) Leonardo Balerdi, il quale rischia di essere chiuso al Marsiglia dagli arrivi di Pavard, Medina e Aguerd nel suo ruolo. Infine c’è l’incognita sull’esterno destro: falliti in extremis i tentativi per Clauss del Nizza e Boey del Bayern Monaco, il Mister X potrebbe rispondere al nome di uno tra Mazraoui del Manchester United e Dodò della Fiorentina, senza dimenticare Molina dell’Atletico Madrid.