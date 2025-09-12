Juve, vendetta per Vlahovic: sgarbo all’Inter a gennaio

Il club milanese prova a mettere le mani sul serbo, ecco la reazione dei torinesi: Comolli spiazza Marotta
E’ stato protagonista di una estate a dir poco turbolenta, ora prova a riprendersi la Juventus. Anche se a tempo determinato. Dusan Vlahovic ha iniziato la stagione con due gol nelle prime due gare, dando un contributo importante ai bianconeri. E promettendo di farlo ancora, magari già da sabato sera, contro l’Inter. Quella stessa Inter che però potrebbe diventare il suo futuro.
Come raccontato su Calciomercato.it, infatti, Marotta pensa a portare Vlahovic all’Inter a parametro zero. Non una suggestione, ma una idea di mercato concreta, con una proposta di ingaggio importante e il probabile posto nel reparto offensivo lasciato da Marcus Thuram, che la prossima estate potrebbe partire.
Un tema che, sullo sfondo, contribuisce a infiammare Juventus-Inter di sabato. Con i bianconeri che magari progettano una ‘vendetta’ nei confronti dei rivali, dando un ulteriore scossone al mercato.
Vlahovic verso l’Inter, la Juventus deve ‘scippare’ Manu Koné: il verdetto del sondaggio di CM.IT
La redazione di Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti, nel consueto sondaggio quotidiano sui social, su quale giocatore o obiettivo dei nerazzurri dovrebbero puntare i bianconeri per rifarsi. Il nome emerso è quello di Manu Koné della Roma.
Come sappiamo, ad agosto, l’Inter ci ha provato, ma senza riuscirci. Ora, potrebbero essere i bianconeri a farsi avanti. Il francese sarebbe l’obiettivo da soffiare ai nerazzurri di Marotta, secondo il 50% dei votanti.
📊 MOMENTO SONDAGGIO
💥 Ipotesi #Vlahovic–#Inter a parametro zero e possibile ‘vendetta’ #Juve: su quale calciatore nerazzurro o obiettivo di mercato di Marotta ed Ausilio dovrebbero puntare i bianconeri❓
— calciomercato.it (@calciomercatoit) September 11, 2025
Una percentuale netta, che stabilisce il gradimento del pubblico bianconero nei confronti del giocatore romanista. Decisamente meno attraenti le altre opzioni, da Frattesi (26,9%) a Upamecano (23,1%), mentre Carlos Augusto non ha nemmeno raccolto voti.