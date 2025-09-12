Bomba prima di Juventus-Inter: “Proposta di rinnovo con clausola” | ESCLUSIVO

Alla vigilia dell’attesissimo Derby d’Italia, ecco che si torna a parlare anche di calciomercato per uno dei protagonisti più attesi

Mancano davvero poche ore a Juventus-Inter, partita in programma domani alle 18 all’Allianz Stadium di Torino e valida per la terza giornata del campionato di Serie A.

Una partita che arriva molto presto per definirla decisiva in ottica Scudetto, ma sicuramente molto attesa da ambo le parti per capire cosa ne sarà di questa stagione

“La Juve è in fiducia, arriva bene a questa partita, gruppo compatto coeso con l’allenatore, cosa che non succedeva con Motta – il parere del giornalista Marcello Chirico a ‘Juve Zone’ in onda sul canale Youtube ufficiale di Calciomercato.it – Sono molto fiducioso.

L’Inter è un po’ bollita, lo si è già visto dalla fine della scorsa stagione. La Juve, invece, è in miglioramento e ha concluso il mercato di slancio”.

Con i tre punti, i bianconeri resterebbero a punteggio pieno e darebbero un segnale di forza alle altre squadre impegnate nella lotta per il titolo.

“Questa rosa basta sicuramente per ottenere un posto in Champions League, ma secondo me, se tutto funzionerà a dovere, può dare più che fastidio per la corsa allo Scudetto. Stiamo sempre parlando della Juventus, corre sempre per vincere”.

Dal rinnovo di Vlahovic al ritorno (mancato) di Rabiot alla Juventus

Il discorso, poi, si sposta inevitabilmente sul mercato e sul nome, chiacchieratissimo, di Dusan Vlahovic, accostato anche all’Inter per il giugno prossimo, quando si libererà a parametro zero.

“Ha iniziato bene questa stagione, probabilmente quando sei arrabbiato, perché lo è, dai qualcosa in più. Ma prima di dire di averlo ritrovato, ci andrei cauto. Anche l’anno scorso poi si è perso.

Da quello che so, una proposta di prolungamento da parte della Juve, con clausola da 25 milioni circa, è pronta. Bisognerà vedere se lui avrà intenzione di firmarla, oppure no. È complicato trattare col suo entourage”.

Infine, un appunto sul ritorno in Serie A dell’ex Adrien Rabiot, approdato al Milan di Massimiliano Allegri: “Se si fossero create le condizioni, le stesse di Marsiglia e Milano, con le stesse richieste di ingaggio, lo avrei ripreso.

Conosce la società, i compagni, vede la porta. So che un contatto c’è stato con la Juve, ma niente di più“, ha concluso Chirico a ‘Juve Zone‘.