Bernardo Silva-Juve, sprint pericoloso: il contratto è già pronto

Il mercato, si sa, non dorme mai e soprattutto non finisce mai davvero con il gong – in questo caso – del 2 settembre. I direttori sportivi sono infatti sempre all’opera ad esempio sui rinnovi, tema principale negli altri mesi dell’anno. Oppure continuando, anche se in maniera meno stringente, i colloqui per alcuni giocatori in vista di gennaio. O addirittura dell’anno successivo nel caso di contratti in scadenza.

Che molto spesso sono diventati la specialità di alcune società nel nostro campionato, vedi Inter e Juventus in primis. In questo modo diversi campioni possono arrivare in Serie A, altrimenti pagare certi cartellini come accade nel resto d’Europa e soprattutto in Premier League diventa impossibile. Kevin De Bruyne e Luka Modric ne sono due esempi, ma in questi giorni si è parlato di un’altra pista incredibilmente suggestiva. Di quelle che possono cambiare il volto di una squadra e non per un solo anno, ma con davanti ancora diverse stagioni in carriera.

Bernardo Silva allo stato attuale è uno dei giocatori più appetibili del futuro mercato degli svincolati 2026. Il suo contratto con il Manchester City scade infatti a giugno e tra pochissimi mesi sarà libero di parlare e poi di firmare gratis per chiunque. Come la Juventus, la squadra accostata al campione portoghese. La corsa è già iniziata, ma ovviamente i bianconeri non sono gli unici che si stanno allenando per il sorpasso.

Il Benfica sogna Bernardo Silva: la strategia col nuovo presidente

La Juventus dovrà vedersela con il richiamo di casa per Bernardo Silva, 31 anni appena compiuti. Su di lui sta infatti lavorando in maniera importante il Benfica: con le elezioni presidenziali alle porte e in programma a ottobre, il candidato Joao Noronha Lopes ha fatto sapere di voler ingaggiare proprio il fuoriclasse del City. Come scritto da ‘Record’ e ‘Now’, avrebbe addirittura già preparato un contratto per il nazionale portoghese, pronto per essere firmato il primo di gennaio.

Con due scenari. Il primo è un trasferimento immediato col Manchester che accetta una cifra per l’acquisto del cartellino, il secondo ovviamente è che la firma sia valida per un accordo dal primo luglio 2026. L’agente di Bernardo Silva starebbe già trattando e “a buon punto” con quello che potrebbe essere il futuro presidente al posto di Rui Costa. Che si ricandiderà. Noronha e il calciatore del City hanno un buonissimo rapporto, il classe ’94 sarebbe ovviamente al centro del progetto. Bernardo Silva non ha mai nascosto la sua ambizione di tornare al Benfica. “Ci penso ogni anno. È sempre stato un obiettivo”, ha detto in passato. Molto dipenderà ovviamente anche dall’esito delle elezioni e la Juventus in questo senso deve mettere il turbo se vuole rimandare questo ritorno romantico.