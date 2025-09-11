Un’altra Inter a zero: Vlahovic e super scippo al Milan

Le ultime sui nerazzurri nel programma TI AMO CALCIOMERCATO in onda sul nostro canale Youtube

I recenti successi ottenuti dall’Inter sono stati frutto di un lavoro quasi impeccabile della dirigenza come, naturalmente, di Simone Inzaghi. Fino all’avvento di Oaktree, Beppe Marotta (ora presidente e piccolo azionista) e Ausilio hanno spesso dovuto fare di necessità di virtù, puntando molto se non tutto sul mercato dei cosiddetti parametri zero.

Giocatori in là con gli anni, non sempre vedi i casi di Thuram e Calhanoglu, a cui garantire uno stipendio elevato: la strategia vincente del management interista, perlomeno fino agli ingaggi di Zielinski e Taremi, è stata messa in soffitta dal fondo ma non è detto che non possa tornare in auge, magari anche solo parzialmente, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.

Col nostro Giorgio Musso vi abbiamo parlato dell’opzione Vlahovic, che il club di viale della Liberazione sta prendendo in grande considerazione: il serbo non intende rinnovare il contratto con la Juventus in scadenza a giugno 2026.

Stando a quanto appreso da Calciomercato.it, è stata “già sondata la disponibilità del giocatore per un possibile trasferimento in nerazzurro da svincolato tra un anno. L’Inter sarebbe disposta a offrire un ingaggio importante, intorno agli 8 milioni netti tra parte fissa e bonus, per strappare il sì di Vlahovic. A fargli posto nel reparto offensivo sarebbe Marcus Thuram”.

Ovviamente un nome 'caldissimo' resta quello di Sergej Milinkovic-Savic, in scadenza con l'Al-Hilal come l'ex Napoli Koulibaly. A proposito di occasioni arabe, con il contratto a termine, soltanto che lui gioca nell'Al-Ahli, c'è pure Franck Kessie.

Da Calhanoglu a Maignan, l’Inter fa il bis?

Tornando in Serie A e all’Inter, è stata un po’ buttata lì un’idea a dir poco clamorosa: Mike Maignan. Già, il portiere del Milan non intenzionato a prolungare il contratto in scadenza tra nove mesi. Dal 2021 ad oggi, il portiere transalpino ha:

Collezionato 166 presenze ;

; Vinto uno Scudetto e una Supercoppa italiana.

Maignan il Calhanoglu bis? Con Donnarumma al City e considerato che Martinez non sembra convincere, i nerazzurri sono ripartiti alla ricerca di un erede di Sommer.

Oaktree vuole giovani con ingaggio basso e rivendibili, ma con Akanji-Pavard abbiamo visto che al posto di un big non più giovanissimo… Può arrivare uno dal profilo pressoché simile in caso di condizioni economiche favorevoli. Maignan arriverebbe a zero, quindi meglio di così…