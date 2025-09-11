“Più no che sì”: Tudor lo perde prima di Juventus-Inter | ESCLUSIVO

Mancano solo tre giorni all’attesissimo Derby d’Italia e le notizie per i bianconeri non sono proprio positive: ecco le ultime

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, con gli Azzurri dell’esordiente commissario tecnico Rino Gattuso che ha conquistato, con grande difficoltà, sei punti contro Estonia e Israele, si torna in campo per la terza giornata del campionato di Serie A.

Come spesso accade, gli impegni con le selezioni si portano dietro problemi fisici che, poi, incidono sulla squadre di appartenenza. E i bianconeri non fanno eccezione: dal Portogallo è, infatti, tornato in anticipo Francisco Conceicao per problemi muscolari. E la sua presenza nella gara di sabato a Torino è in forte dubbio.

“La percezione è che sia più fuori che dentro per quanto riguarda la sfida con l’Inter, anche se solo per precauzione – le parole del giornalista Giovanni Albanese, ai microfoni di ‘Ti Amo Calciomercato‘ in onda sul canale Youtube ufficiale di Calciomercato.it – Ha fatto gli esami, sono escluse lesioni muscolari.

Servirà attenzione, perché si giocherà ogni tre giorni, il calendario è fitto. Le vittorie contro Parma e Genoa hanno dato entusiasmo, ma le gare contro Inter e Borussia sono molto difficili e potrebbero far emergere problemi, la Juve vive una ricerca di conferme dopo la passata stagione.”

Adesso la domanda che tutti si fanno è chi sostituirà il figlio d’arte: “La Juventus sta cercando l’equilibrio migliore. Koopmeiners deve essere inserito, ma è difficile togliere Thuram e Locatelli. Le rotazioni saranno fluide e l’inserimento dell’olandese sarà valutato anche con soluzioni tattiche nuove. Zhegrova arriva da un lungo infortunio, così come Cabal, Tudor potrebbe fare scelte più conservative”.

“In attacco ci sono tante soluzioni, David ha fatto gol in Nazionale. Openda non ha lavorato con la squadra, ci sono due ipotesi: due mezze punte a supporto del centravanti oppure il trequartista dietro due punte”.

Koopmeiners a gennaio, Yildiz per sempre: la Juventus si muove

Il discorso si sposta, poi, inevitabilmente anche sul calciomercato. E Albanese spegne ogni ipotesi di addio anticipo dell’ex Atalanta: “Ha una seconda possibilità, non solo per il costo del cartellino, ma per la leadership mostrata anche durante l’infortunio dello scorso anno. La Juve vuole valutarlo al 100% quest’anno. Se non dovesse andar bene, sarà osservato per il mercato estivo. Si è messo a disposizione subito e vuole essere centrale nel progetto Juve”.

Infine, mirino puntato su Kenan Yildiz e il prolungamento, con adeguamento dell’ingaggio, di contratto: “La firma è molto vicina. Non c’è una trattativa vera e propria, ma una serie di logiche e strategie societarie conducono a questo. La proprietà non ha mai preso in considerazione offerte, vuole puntare su di lui e metterlo al centro del progetto. Rappresenta la prospettiva della nuova Juventus e il ciclo aperto con lui come simbolo“.