Conceicao tiene sulle spine la Juve: Tudor stravolge l’attacco contro l’Inter

Il nazionale portoghese in dubbio per il Derby d’Italia alla ripresa del campionato: le possibili mosse del tecnico bianconero 

La nota stonata per Tudor dopo gli impegni delle nazionali riguarda Francisco Conceicao, out dal ritiro del Portogallo e già ritornato a Torino lunedì pomeriggio.

Tudor e Conceicao, le ultime in casa Juventus
Il figlio d’arte è alle prese con un problema muscolare, accusato nell’ultima gara della Juventus in campionato contro il Genoa. L’ex Porto si è sempre allenato a parte con la sua nazionale e ieri il Ct Roberto Martinez ha deciso di non convocarlo per la gara di questa sera delle Qualificazioni Mondiali in casa dell’Ungheria.

Conceicao è tornato così subito alla Continassa e si è sottoposto a nuovi esami al J-Medical, con la Juve che nelle prossime ore farà maggiore chiarezza sulle condizioni del giocatore. La presenza del classe 2002 però resta in dubbio in vista del Derby d’Italia con l’Inter e dell’esordio in Champions League della prossima settimana contro il Borussia Dortmund.

Juventus, da Vlahovic a Koopmeiners: la mossa di Tudor in vista dell’Inter

L’eventuale indisponibilità di Conceicao sarebbe un’assenza non di poco conto per Tudor, considerando l’importanza del portoghese nel tridente offensivo della Juve. Il figlio d’arte è ormai un titolare a tutti gli effetti sulla trequarti ed è partito dal primo minuto nelle prime due sfide vinte in campionato contro Parma e Genoa.

Vlahovic
Senza Conceicao, quindi, Tudor dovrà studiare delle soluzioni alternative nel trio d’attacco insieme a Yildiz e Jonathan David. Il sostituto naturale dell’ex Porto nella rosa bianconera è il neoacquisto Zhegrova, che però non è al meglio della condizione per partire dall’inizio. Tudor così potrebbe buttare subito nella mischia l’altro volto nuovo Openda, o sorprendere tutti affidandosi al doppio centravanti. In quel caso David farebbe coppia con Vlahovic, quest’ultimo alla fine rimasto alla Juventus e decisivo nella trasferta di Genova dopo il gol al Parma.

Dopo gli ultimi colpi nel mercato estivo c’è comunque abbondanza in attacco per Tudor, che potrebbe anche rispolverare Koopmeiners o McKennie sulla trequarti al fianco di Yildiz. Il jolly americano inoltre, vista l’assenza per squalifica di Cambiaso, è in corsa anche per un posto sulle corsie esterne nel 3-4-2-1 bianconero.

