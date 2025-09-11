Atalanta
Kone all’Inter e non solo, c’è la data dell’affare: servono 90 milioni

Non è tramontata la pista che porta al centrocampista della Roma e della nazionale francese. Nuovo assalto della dirigenza nerazzurra

C’erano due nomi segnati in rosso sull’agenda di mercato dell’Inter nell’ultima sessione estiva e che la dirigenza di Viale della Liberazione non è riuscita a centrare.

Kone sempre nel mirino dell'Inter
In primis ovviamente ci riferiamo ad Ademola Lookman, a lungo inseguito nelle scorse settimane dai vicecampioni d’Europa per cambiare spartito nella nuova gestione con Chivu in panchina e arricchire ulteriormente il reparto d’attacco.

Niente da fare però al cospetto dell’Atalanta, con l’offerta da 45 milioni di euro tra parte fissa e bonus che non è bastata per incassare il via libera della ‘Dea’. Sfumato Lookman, l’Inter ha poi provato l’affondo per Manu Kone in mezzo al campo: la storia però non è cambiata, trovando il muro eretto dalla Roma.

Calciomercato Inter, nuovo assalto a Kone: la Roma ha bisogno di plusvalenze

L’Inter a Ferragosto si era presentata con un’offerta intorno ai 40 milioni di euro, forte anche del gradimento del giocatore per la destinazione nerazzurra. L’intervento dei Friedkin ha cambiato le carte in tavola, con Gasperini che ha tirato un sospiro di sollievo per la sua colonna di centrocampo. 

Manu Kone
La Roma per Kone chiedeva un assegno irrinunciabile – che si avvicinasse il più possibile ai 50 milioni di euro – per privarsi del nazionale francese. I giallorossi hanno così tolto dal mercato il classe 2001, stimatissimo anche dal Ct Deschamps e titolare nelle ultime gare della Francia nelle qualificazioni al prossimo Mondiale.

Da ‘quasi’ incedibile all’addio, però, il passo è breve. Anche perché la Roma è alle prese con la spada di Damocle del fair play finanziario ed entro il 30 giugno 2026 deve incassare circa 90 milioni di plusvalenze come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’. 

È uno dei gioielli per rientrare nei parametri Uefa resta proprio Manu Kone, con l’Inter che potrebbe quindi rifarsi sotto nelle prossime sessioni di mercato. I nerazzurri in mediana hanno poi virato su Diouf, ma il classe 2001 ex Tolosa rimane sempre nei desideri di Marotta e Ausilio. Kone-Inter: la telenovela continua.

