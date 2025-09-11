Juve, Tudor avvisa Vlahovic: “Gli farà molto bene”

L’allenatore bianconero è uscito allo scoperto riguardo al destino del bomber serbo: un messaggio inaspettato di Tudor a Vlahovic

Non vi è dubbio sul fatto che il nome di Dusan Vlahovic sia stato tra i più chiacchierati durante la sessione estiva di calciomercato. Il bomber serbo, dopo il breve corteggiamento da lontano da parte del Milan, è finito anche sul taccuino di Marotta per l’attacco dell’Inter.

Dopo un 2024 passato a cercare l’intesa per il rinnovo, il 2025 si è aperto con una scelta: quella di separarsi dalla Juventus. E ad oggi sembra a zero, a scadenza contrattuale tra meno di un anno. In campo però Vlahovic ha saputo dare le risposte che Tudor si aspettava da lui e, anzi, ha fatto meglio del previsto. In gol sia contro il Parma che con il Genoa, il serbo ha segnato anche con la sua nazionale.

Un rendimento difficile da ignorare ma le tante carte a disposizione del croato, in attacco, possono solo far felice Tudor. L’allenatore della Juventus ha voluto lanciare un messaggio ben preciso a Vlahovic: c’entra il futuro del centravanti bianconero.

Tudor, occhi su Vlahovic: “Situazione particolare”

Igor Tudor ha parlato in una lunga intervista a ‘DAZN‘ nella quale tra i diversi temi trattati, in casa Juventus, si è focalizzato anche su Dusan Vlahovic e quella che ad oggi è una situazione particolarmente complicata. Dopo essere stato accostato all’addio estivo, il serbo alla fine è rimasto a Torino.

Si parla del contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e della possibilità, ad oggi concreta, che il 25enne di Belgrado alla fine possa arrivare a scadenza e firmare a zero da luglio con la sua prossima squadra: “Con la questione contratto in scadenza, è una situazione molto particolare. Ma ha 25 anni, gli farà molto bene, si sta ancora costruendo come persona”. Tudor ha sottolineato come “le migliori annate sono davanti a lui, è a metà carriera” prima di sbilanciarsi poi sul valore di un calciatore che la Juventus tre anni e mezzo fa pagò 80 milioni di euro. “La sua crescita, che ha fatto da solo, è stata importante. È un giocatore forte“. Tudor non nasconde la sua stima per il serbo e per come è riuscito ad andare avanti in uno scenario complicato per la questione contrattuale.

“Ha trovato la forza di rimanere concentrato in un momento molto difficile“, ha detto l’allenatore bianconero. Tudor ha poi svelato il suo approccio nei confronti dell’attaccante classe 2000 sul quale diverse grandi società – europee e non solo – hanno messo gli occhi in vista del 2026. “Quando gli serve amore, gli do amore. Ma quando serve il bastone, gli do il bastone”. Intanto l’allenatore croato deve fare i conti con un momento di forma importante di Vlahovic che potrebbe trovare sempre più spazio, magari già contro l’Inter tra poche ore.