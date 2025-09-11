Inter, colpo di scena Lookman: accordo a metà prezzo per gennaio

Nel calciomercato estivo è stato lungo il primo obiettivo dei nerazzurri

Una telenovela finita, anzi no. Anche se a piccole dosi e non tutti i giorni, si continua a parlare di Ademola Lookman e del suo futuro. Va detto, non più solo in chiave Inter, l’unico grande club che ha provato concretamente a strapparlo all’Atalanta. Ma come noto, l’Ad Percassi è stato un muro invalicabile: respinta a muso duro la proposta da circa 45 milioni di euro bonus inclusi.

Sul finire della finestra estiva, invece, si è mosso il Bayern Monaco: i tedeschi hanno offerto un prestito con diritto di riscatto. L’Atalanta nemmeno ha dato una risposta, ritenendo irricevibile l’offerta proveniente dalla Germania.

Dopo la fuga prima in Portogallo e poi a Londra, con il rientro mesto a Zingonia dopo che l’Inter ha comunicato ai suoi agenti di aver abbandonato la pista, il nigeriano è stato di fatto messo fuori rosa. Il classe ’97 ha saltato le prime due giornate di Serie A, dove in tre stagioni Lookman ha:

Giocato 93 partite;

Segnato 39 gol;

Fornito 21 assist.

Nel frattempo è arrivato un segnale di pace: ovvero l’inserimento dell’attaccante nella lista Champions, che ha anticipato il suo rientro in gruppo.

Il rientro nei ranghi di Lookman potrebbe esserci a breve, aspettando la prossima sessione di gennaio quando, inevitabilmente, si tornerà a parlare con insistenza di un suo addio all’Atalanta nel mentre che disputerà la Coppa d’Africa.

Non si può escludere un ritorno di fiamma da parte dell’Inter, rimasta sostanzialmente col cerino in mano, anche se negli ultimi giorni ha ripreso quota la pista Premier.

Lookman al Tottenham a gennaio: “20 milioni di sterline”

Stando a ‘Sportsboom.com’, al momento la big inglese che sta pensando seriamente a Lookman è il Tottenham. A gennaio, scrive la fonte britannica, gli ‘Spurs’ “tenteranno di ingaggiare Ademola Lookman dall’Atalanta per 20 milioni di sterline“. Ovvero circa 23 milioni di euro, la metà di quanto offerto dall’Inter a metà estate.

Lookman è una precisa richiesta del neo tecnico Thomas Frank: “Il nigeriano – aggiunge ‘Sportsboom’ – è pronto a lasciare l’Atalanta dopo tre anni, con il Tottenham che spera di trovare un accordo”.