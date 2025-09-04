Atalanta
Lookman all’Inter a gennaio? “Sì, ma a queste condizioni” | ESCLUSIVO

Il futuro dell’attaccante nigeriano resta sotto la lente d’ingrandimento: l’approdo all’Inter nel mese di gennaio è possibile solo così

Il calciomercato non dorme mai. Nonostante da pochi giorni la sessione estiva sia ormai ufficialmente chiusa, le idee per il mese di gennaio già prendono quota per le big di Serie A.

L'attaccante dell'Atlanta Ademola Lookman
Lookman all'Inter a gennaio? "Sì, ma a queste condizioni" (LaPresse) – Calciomercato.it

Uno dei nomi che ha monopolizzato l’attenzione negli ultimi mesi è stato quello di Ademola Lookman, il cui futuro oggi è ancora tutto da scrivere. L’attaccante nigeriano alla fine è rimasto a Bergamo, l’Atalanta non ha ceduto un centimetro sulla richiesta di 50 milioni di euro per il cartellino del suo gioiello. L’Inter ci ha provato per diverse settimane, salvo poi arrendersi al muro alzato dalla ‘Dea’. Ora, però, qualcosa potrebbe muoversi in vista di gennaio.

Inevitabile pensare a qualcosa di più di un ritorno di fiamma perché da Viale della Liberazione Lookman non è mai sparito dai radar: indizio il fatto che in quella posizione del campo, entro il 1 settembre, non sono arrivati grandi colpi. Ne abbiamo parlato a ‘Ti Amo Calciomercato’, sul canale Youtube di Calciomercato.it, analizzando con un ospite speciale come Fabio Costantino la possibilità di vedere l’ex Lipsia firmare con l’Inter nelle prime settimane dell’anno nuovo.

Lookman, l’Inter non molla: può arrivare a gennaio

Il direttore di ‘FcInternews.it’ Fabio Costantino è stato ospite nell’ultima puntata di ‘Ti Amo Calciomercato’ con il nostro Maurizio Russo, per parlare delle scelte di mercato dell’Inter. Tra presente e futuro, c’è sempre il nome di Ademola Lookman ad entusiasmare i tifosi nerazzurri.

Ademola Lookman con la maglia nerazzurra dell'Atalanta
Lookman, l'Inter non molla: può arrivare a gennaio (LaPresse) – Calciomercato.it

Sul tesoretto da 20-25 milioni per gennaio e la possibilità di andare a prendere un attaccante bravo nel dribbling, Costantino ha detto la sua: “L’idea c’era già durante la presentazione di Chivu, un giocatore che desse creatività davanti, dribbling. O Lookman o nessuno? Alla fine si è sposata questa filosofia. A 42 più bonus è un’occasione che non puoi lasciarti sfuggire. C’erano garanzie dall’entourage e una promessa, era tutto intavolato. Sulla possibilità che la trattativa possa riaprirsi a gennaio – la speranza di tutti i tifosi dell’Inter in questo momento – Costantino ha rivelato: “Non possiamo saperlo a priori, bisogna vedere come andrà la stagione, se questa figura diventa più che necessaria nel frattempo, se Lookman può spostarsi a condizioni migliori.

Nel mezzo la Coppa d’Africa, per cui Lookman potrebbe essere disponibile a febbraio inoltrato. “Dipende anche se Lookman viene poi reintegrato del tutto dall’Atalanta, non so a livello umorale in che condizioni sia ma la volontà c’è quindi… La prossima estate, ad un anno dalla scadenza del contratto, Lookman nemmeno chiederà il permesso per andare via”, ha concluso Costantino. Una strada, dunque, tutt’altro che accantonata quella che potrebbe portare il nigeriano a sposare il progetto nerazzurro, dopo essere stato a meno di un passo dall’approdo ad Appiano Gentile.

