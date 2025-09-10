Milan, infortuni e delusioni: a gennaio il regalo per Allegri

Club rossonero a caccia di nuovi rinforzi da regalare al tecnico: la situazione

Dalla deludente sconfitta con la Cremonese alla positiva vittoria di Lecce. Il Milan torna a San Siro per cercare il primo successo in campionato (il secondo in stagione dopo la Coppa Italia) e la terza giornata di Serie A propone già uno scontro complesso contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Massimiliano Allegri molto probabilmente dovrà fare a meno di Rafael Leao, ancora alle prese con l’infortunio subito in Coppa Italia. Il portoghese potrebbe però non essere l’unico forfait. Dall’Ecuador giungono voci non troppo rassicuranti sulle condizioni di Pervis Estupinan. Contro il Paraguay è stato in campo per oltre 80 minuti, ma nella sfida contro l’Argentina non era neppure in panchina. Allegri potrebbe quindi rivedere il suo scacchiere contro i rossoblù. Possibile l’impiego di uno dei due giovani, Bartesaghi o Athekame, con Saelemaekers che verrebbe in questo caso dirottato a sinistra.

Inevitabile però, alla luce di questa situazione, parlare della rosa rossonera, da molti ritenuta un po’ troppo corta. Escludendo i tre portieri, i giocatori di movimento sono solo 21, neppure due per ruolo. Ecco perché non è da escludere che a gennaio il club decida di intervenire sul mercato.

Milan a caccia di rinforzi, da Malacia a Gomez: i nomi

Magari proprio sulle corsie e nel reparto difensivo, nonostante la duttilità di alcuni giocatori. Lo stesso Bartesaghi può essere impiegato sia come sostituto di Estupinan che di Pavlovic, ma è possibile che il club decida di intervenire sul mercato per un nuovo esterno sinistro.

L’ecuadoriano al momento non ha convinto al 100% e in queste prime uscite al giovane Athekame è stato preferito l’esubero Musah, poi ceduto all’Atalanta. Ecco perché il club potrebbe cercare un nuovo rinforzo sulle corsie, in particolare a sinistra, così da dirottare Bartesaghi come vice-Pavlovic. Il mercato può regalare alcune occasioni. Come Javi Galan, esperto terzino sinistro il cui contratto con l’Atletico Madrid scadrà a fine stagione e potrebbe quindi liberarsi a prezzo di saldo a gennaio. Un’occasione come Tyrell Malacia, olandese ormai fuori dai piani del Manchester United. Resta poi vivo il nome di Miguel Gutierrez, mentre attenzione anche al giovane Niccolò Fortini della Fiorentina, proveniente dalla scuderia di quel Paolo Busardò che tanto ha legato il suo nome al mercato dei rossoneri.

Non solo terzini però. Un’ulteriore pista potrebbe essere quella che porta a Joe Gomez. Il difensore inglese è stato molto vicino al trasferimento in rossonero nelle ultime ore del mercato estivo e al Liverpool non rappresenta una prima scelta. La sua duttilità può tornare utile e può garantire esperienza ad un reparto che ne ha sicuramente bisogno. L’inglese aveva già detto sì al Milan: ecco perché non è un profilo da escludere. In questo caso il suo arrivo destinerebbe Bartesaghi al ruolo di vice-Estupinan.