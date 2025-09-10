Milan, ansia Allegri: slitta il rientro di Leao dall’infortunio

Il tecnico rossonero dovrà rinunciare ancora qualche giorno al portoghese che doveva rientrare contro il Bologna e invece starà fermo

Il Milan punta la ripresa di campionato contro il Bologna. A San Siro i rossoneri vanno a caccia della prima vittoria casalinga della sua stagione in Serie A dopo quella in Coppa Italia col Bari. Allegri sa che non può già perdere altri punti dopo quelli all’esordio con la Cremonese, servirà per forza di cose una partita solida e possibilmente convincente, oltre ai tre punti.

Davanti c’è il Bologna di Italiano, che sta cercando ancora il suo equilibrio. Alla prima giornata una prestazione negativa contro la Roma, poi i primi tre punti in casa col Como. Due risultati di misura, con la tegola dell’infortunio di Immobile che dovrà stare fermo diverse settimane.

Ci saranno però alcune assenze decisamente importanti per entrambe le formazioni. Per il Bologna ad esempio saranno out due centrocampisti, Sulemana e Pobega che tra l’altro è un ex, ripreso dai rossoblù proprio in estate dopo la buona stagione scorsa. Il primo sarà out un mese, il secondo probabilmente tre settimane. Non un momento semplice per Vincenzo Italiano.

Infortunio Leao, out col Bologna: ecco quando è fissato il rientro con il Milan

Anche Max Allegri però dovrà rinunciare al giocatore forse più forte, ovvero Rafael Leao. Il portoghese si è infortunato il 17 agosto in Coppa Italia contro il Bari, poi non ha più messo piede in campo. Come riporta ‘gazzetta.it’, il polpaccio non è ancora al massimo per l’elongazione rimediata quasi un mese fa. Il numero 10 ha saltato chiaramente la nazionale ma non è pronto per rientrare e anche oggi non si allena in gruppo. Lo scorso anno l’ex Sporting ha avuto buoni numeri, ma sotto le aspettative:

6 presenze tra Coppa Italia e Supercoppa Italiana e 1 gol

10 partite in Champions League e 3 gol

34 presenze in Serie A con 8 gol e 10 assist

Quest’anno è partito con 1 gol in 1 partita di Coppa Italia col Bari

Leao sente fastidio, a questo punto la data fissata sul calendario è quella del 20 settembre, quando è prevista la trasferta in casa dell’Udinese. Rafa proverà il recupero per la quarta giornata di campionato, con il Milan che nel frattempo dovrà ‘arrangiarsi’ con quelli che sono a disposizione.

In attesa magari di vedere anche all’opera Nkunku, che si sta allenando per mettere minuti nelle gambe. Potrebbe esordire col Bologna. Allegri pensava di riavere Leao dopo la sosta, ma dovrà ancora aspettare.