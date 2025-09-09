Doppio stop per infortunio: saltano Milan-Bologna e non solo

Due giocatori non ci saranno in occasione della sfida tra rossoneri e rossoblù, l’allenatore perde pedine preziose: le ultime

Conto alla rovescia già partito per la terza giornata di campionato. La Serie A ricomincia da dove l’avevamo lasciata a fine agosto e nel weekend, di sicuro, ci sarà di che divertirsi con tanti appuntamenti di un certo interesse. Numerosi i big match che ci aspettano, tutti da seguire, che ci daranno già qualche indicazione importante di classifica.

Ecco le principali sfide che vedranno in campo squadre di alta classifica, un palinsesto davvero da non perdere:

Juventus-Inter sabato alle ore 18

sabato alle ore 18 Fiorentina-Napoli sabato alle ore 20.45

sabato alle ore 20.45 Roma-Torino domenica alle ore 12.30

domenica alle ore 12.30 Milan-Bologna domenica alle ore 20.45

Molto interessante il match di San Siro, dove entrambe cercheranno la seconda vittoria consecutiva, per lanciarsi verso l’alto. Sfida che si preannuncia particolarmente incerta. In avvicinamento alla partita, però, per uno dei due allenatori c’è una doppia tegola particolarmente dolorosa. Scatta l’allarme infatti per una doppia assenza per infortunio.

Bologna, out Sulemana e Pobega per diverse settimane: le informazioni del club

Giorni decisamente poco fortunati, per il Bologna, che vede ridursi le rotazioni a centrocampo. Si sono fatti male infatti sia Sulemana che Pobega e dovranno, a quanto pare, rimanere fuori non solo per la gara con i rossoneri, ma anche per quelle successive dei felsinei.

Impietosi i comunicati che riguardano i due centrocampisti. Sulemana ha riportato una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro, per il quale si prevedono almeno quattro settimane di stop. Invece Pobega ha riportato una lesione del retto femorale sinistro, l’assenza è stimata in tre settimane. Il secondo potrebbe dunque farcela a rientrare per le gare contro Friburgo e Pisa all’inizio di ottobre, Sulemana si rivedrà in campo dopo la successiva sosta con ogni probabilità.