Juventus, David ammette prima del Derby d’Italia: “Contatti con l’Inter”

Il centravanti canadese e nuovo acquisto dei bianconeri sarà uno dei protagonisti più attesi del big match dell’Allianz Stadium

Grande attesa per il Derby d’Italia tra Juventus e Inter, in programma sabato pomeriggio all’Allianz Stadium e valevole per la terza giornata di Serie A dopo il ritorno in campo dalla sosta per le nazionali.

Diversi i protagonisti della supersfida di Torino, dove spicca tra gli altri Jonathan David. Il centravanti canadese ha messo subito la firma alla sua nuova avventura con la Juve, aprendo le marcature all’esordio in campionato contro il Parma.

L’ex Lille è sbarcato a parametro zero sotto la Mole e prima dell’accordo con la ‘Vecchia Signora’ era stato sondato sul mercato anche dall’Inter come conferma anche il diretto interessato: “Non sono stato così vicino. Ci sono stati dei contatti e dei colloqui con il mio agente, ma non approfonditi. Sono molto contento alla Juventus“, le parole alla ‘Gazzetta dello Sport’ del centravanti di Tudor.

David e l’arrivo alla Juve: “Ho scelto una big del calcio europeo”

Jonathan David ritorna sulla sua scelta di sposare il progetto bianconero: “Ho firmato sapendo che avrei giocato in una big europea, ma da dentro ti rendi conto ancora meglio della dimensione del club. E non sono ancora riuscito a visitare il museo. I giocatori, i tifosi… Alla Juventus ogni cosa è grande e deve essere fatta al top”.

Sul dualismo in attacco con Vlahovic e una Juve col doppio centravanti: “Io e Dusan insieme? Sì, è possibile. Ma queste sono decisioni che spettano all’allenatore, è più una domanda per Tudor. Io sono pronto per qualsiasi soluzione e mi diverto in ogni modo. Vlahovic e io ci spingiamo a vicenda in campo perché vogliamo il meglio per la squadra”.

Infine sugli obiettivi stagionali e la corsa scudetto: “Siamo soltanto all’inizio , noi vogliamo vincere ogni partita e poi più avanti vedremo dove saremo in classifica”.