Blitz per Juve-Inter: la firma arriva dopo il Derby d’Italia

Attese importanti novità in coincidenza con la supersfida di campionato all’Allianz Stadium

Torna il campionato dopo la sosta per le nazionali e il piatto forte sarà sicuramente la supersfida di Torino tra Juventus e Inter, in programma sabato pomeriggio all’Allianz Stadium.

La grande classica del calcio italiano darà una prima spallata al campionato, con i bianconeri al momento a punteggio pieno dopo due partite e 3 punti avanti rispetto ai rivali visto il tonfo casalingo degli uomini di Chivu contro l’Udinese.

Tudor avrà qualche dubbio di formazione in attacco, anche per le non ottimali condizioni fisiche di Conceicao. Il portoghese è tornato acciaccato dalla parentesi con la nazionale, ma se le sue condizioni non destano comunque particolare preoccupazione.

Juventus, Yildiz inamovibile: le mosse di Tudor contro l’Inter

Si valuterà nei prossimi allenamenti l’eventuale recupero di Conceicao per il big match con l’Inter, con Tudor che in caso di forfait si affiderebbe a uno tra Openda (ieri al primo allenamento alla Continassa con il gruppo), Koopmeiners o Vlahovic nel trio offensivo.

Certi del posto da titolare sembrano invece Jonathan David e Kenan Yildiz, entrambi in evidenza in questo inizio di stagione con la casacca bianconera. Il canadese ha bagnato l’esordio ufficiale alla Juve con la rete che ha sbloccato il risultato contro il Parma, mentre il baby turco ha incantato con assist al bacio e serpentine ubriacanti nelle prime due giornate di campionato.

Calciomercato Juve, rinnovo in arrivo per Yildiz: tutti i dettagli

Proprio il numero dieci sarà al centro dell’attenzione nel Derby d’Italia dell’Allianz Stadium, con il chiaro intento di essere nuovamente decisivo dopo la strepitosa doppietta dell’anno scorso nel pirotecnico 4-4 di San Siro. Yildiz è sempre più al centro del progetto bianconero e la Juventus presto lo blinderà con il rinnovo del contratto. Prolungamento che potrebbe anche arrivare dopo il match contro l’Inter, vista la presenza nei prossimi giorni del papà-agente a Torino come scrive ‘Tuttosport’.

Di seguito tutti i dettagli del nuovo accordo di Yildiz con la Juve:

contratto attuale con scadenza nel 2029 ;

; rinnovo fino al giugno 2030 ;

possibile opzione di un ulteriore anno;

ingaggio da 5 milioni netti (b onus compresi).

Un rinnovo da top player in arrivo quindi per Kenan Yildiz, con la Juventus pronta a blindare il suo gioiello e che nell’ultimo mercato estivo ha respinto allettanti offerte provenienti da diversi top club europei, Chelsea in primis.