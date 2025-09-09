Quando Milinkovic-Savic torna in Serie A: la scelta è stata fatta

Il centrocampista serbo gioca in Arabia dall’estate 2023, quando lasciò la Lazio per 40 milioni

A volte ritornano, vero Sergej Milinkovic-Savic? Diciamolo tranquillamente, a uno come lui l’Arabia sta più che stretta. Certo, è andato lì nel 2023 mica perché affascinato dal progetto dell’Al-Hilal, bensì per prendersi 20 milioni a stagione per tre anni garantitigli dal club saudita.

Il serbo può dire ancora la sua, insomma fare la differenza in Europa e, nello specifico, nella nostra Serie A dove ha lasciato il segno con la maglia della Lazio. Compirà trentunno anni il prossimo febbraio, a confronto coi vari Dzeko e Modric sarebbe un ragazzino.

A Riad ha appena ritrovato Simone Inzaghi, l’allenatore che ha fatto le sue fortune – ma vale anche il contrario – nelle sue migliori stagioni in biancoceleste, in quella che potrebbe essere la sua ultima annata in terra araba.

Già, perché a giugno 2026 terminerà il suo contratto con il club presieduto dall’ambizioso Fahad bin Nafel, il quale dopo Inzaghi punta(va) a prendersi un altro pezzo grosso dell’Inter, ovvero Piero Ausilio. Le ultime di Interlive.it, tuttavia, danno il Ds verso la permanenza a Milano.

Milinkovic-Savic e il ritorno in Serie A: ipotesi Juve

Va detto, comunque, che in Arabia non si esclude il rinnovo di Milinkovic-Savic. Almeno per un’altra stagione e a meno di una chiamata di una big, europea oppure propriamente italiana. In tal senso sono già iniziati gli accostamenti: il più ‘solido’ sembra quello alla Juventus, alla quale servirebbe come il pane un centrocampista con le sue caratteristiche.

Ad oggi due cose sono certe: il contratto in scadenza e il desiderio del pubblico calcistico italiano di rivederlo correre, fare assist e gol in Serie A. Ciò lo deduciamo dalla sua netta vittoria del sondaggio X di Calciomercato.it.

👀MOMENTO SONDAGGIO Tra i calciatori che giocano in Arabia, alcuni sono in scadenza e potrebbero far comodo ai club della Serie A. Tra questi, chi prendereste per la vostra squadra del cuore? — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 8, 2025

Avevamo chiesto chi, tra i calciatori che giocano in Arabia col contratto a termine fra nove mesi, potesse far comodo ai club italiani. Bene, il serbo classe ’95 ha strapazzato la concorrenza rappresentata da altri tre ex Serie A ora nella Saudi Pro-League e in scadenza contrattuale: Koulibaly (arrivato secondo col 27.3%), Kessie (18,2%) e Demiral (11,4%). L’ex Lazio ha conquistato il 43,2% dei voti in un sondaggio praticamente senza storia.